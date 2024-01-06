川普能列選票？麻州、伊州選務委會須1月29日前決定

「人民言論自由」(Free Speech for People)組織5日向麻州 州務卿蓋文(William Galvin)、伊利諾州 選舉委員會提起訴願，稱前總統川普 犯下憲法修正案第14條的叛亂罪，不得登上州的選票，州選務委會須在29日前決定。

國會山莊報(The Hill)報導，包括前波士頓市長珍妮(Kim Janey)、兩位頂尖大學法學教授的五位選民援引與科羅拉多州及緬因州相同的主張，認為國會山莊暴亂前後，川普的言行已觸犯憲法第14修正案「叛亂條款」，不得再出任公職。

人民言論自由組織表示，在訴願上簽字的有共和黨人、民主黨人及獨立人士。

人民言論自由組織的法律主任費恩(Ron Fein)表示，川普違反自己就職誓言，教唆叛亂，攻擊國會，威脅要刺殺副總統、國會高層，打斷權力的和平轉移，為美國史上首度。美國先賢了解，打破誓言的叛亂分子若得准再掌權，定會再犯，而且更嚴重，故制定叛亂分子喪失資格條款，以保護合眾國不再受川普這樣的人傷害。按法律，川普不得登上選票，選務官員必須遵守憲法這條規定。

訴願援引科羅拉多州判例，以及緬因州州務卿裁定，要求蓋文也不讓川普登上麻州選票。

人民言論自由動用憲法第14修正案在密西根州、明尼蘇達州提起的訴願，均遭程序理由而見拒；俄勒岡及伊利諾兩州仍在審理之中。

每日郵報(Daily Mail)報導，川普律師團上訴之後，最高法院已準備聽審這類打算終結川普2024年候選資格的案件之一。

新澤西州律師阿琳娜．哈巴(Alina Habba)4日表示，自己相信川普任命為大法官的卡瓦諾(Brett Kavanaugh)會挺身而起，為川普奮戰。

距離很重要的愛阿華州黨團初選只剩十天，川普在共和黨的民調當中依然領先群倫。

伊利諾州選民要求州方選舉委員會辦理聽證會，決定是否應排除川普出現在初選及普選選票上。訴願書上宣稱，川普從未代表自己支持者，為國會山莊暴亂案表示悔意或道歉。

截至4日下午，伊利諾州選委會尚未替本訴願排期聽審，但排定在11日集會上，聽取32項對該州所提選票的其他反對案件。