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川普即使被定罪 初選勝出仍將代表共和黨角逐2024

記者顏伶如／即時報導
法官裁定前總統川普對於國會暴動事件在民事上沒有豁免權，仍可繼續訴訟。（美聯社）
法官裁定前總統川普對於國會暴動事件在民事上沒有豁免權，仍可繼續訴訟。（美聯社）

共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)本周公布2024年選舉候選人提名辦法及共和黨全國代表大會(Republican National Convention)相關規定，但對如何處理明年夏季可能面臨的重大問題卻隻字未提：如果遭重罪起訴的前總統川普被定罪，黨代表是否將推舉其他候選人代表共和黨角逐總統大選？

共和黨初選揭開序幕的同時，川普多項刑事起訴庭訊持續進行，司法與政治行程重疊的狀況，在美國史上前所未見；15個州及美屬薩摩亞的共和黨初選日期都於3月5日同時登場，也就是「超級星期二」(Super Tuesday)，這一天剛好是川普遭控推翻2020年大選結果，排定在華府首次出庭的隔天。

美聯社報導分析，初選民調一路領先的川普可望在「超級星期二」勝出，屆時即將出席共和黨全國代表大會的黨代表，約有半數已經產生。共和黨高層及許多共和黨選民均表示，如果川普被華府聯邦法院定罪，或在其他起訴案遭到定罪，將不會改變對川普的支持。

報導指出，川普以及挺川陣營目前都嘗試向法院聲請撤銷訴訟或延後審理，並且與共和黨地方黨部商議如何訂定對川普有利的選舉規則。

根據共和黨初選規定，來自各州的黨代表必須根據州內初選結果，在全國代表大會為特定候選人投下一票。獲得1215名黨代表投票的參選人，將獲得共和黨提名，代表共和黨參加2024年總統大選。

共和黨全國代表大會2024年7月15日起在密爾瓦基(Milwaukee)舉行，候選人提名辦法是否有所修正或調整，需要三分之二黨代表表決通過。

美聯社分析，最後一刻突然更改策略，執行層面有其困難，目前跡象看來，共和黨黨代表並沒有另覓替代人選的意願。共和黨選舉律師金斯柏格(Benjamin Ginsberg)表示，如果川普在初選勝出，黨代表不太可能因為法院判決而改變投川普一票的決心。

川普顧問拉希維塔(Chris LaCivita)則說，任何想要搞亂規則的企圖都將被摧毀。

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