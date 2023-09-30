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認罪干預喬治亞州選舉結果 川普盟友霍爾換取緩刑5年

中央社／華盛頓29日綜合外電報導
前共和黨民調觀察員霍爾（左）和委任律師。（美聯社）
前共和黨民調觀察員霍爾（左）和委任律師。（美聯社）

前總統川普（Donald Trump）的盟友、前共和黨民調觀察員霍爾今天坦承密謀干預喬治亞州選舉結果。這是川普試圖推翻在2020年總統大選中敗選所做的努力之一。

路透報導，川普代表共和黨角逐2024年總統大選的呼聲高，但他目前正身陷4起刑事訴訟案，喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）共謀案就是其中之一，而霍爾（Scott Hall）是川普在內的19名被告中，唯一坦承犯行的人。

開庭實況影片顯示，霍爾坦承犯下5起共謀故意干預選舉結果的罪名，屬輕罪指控。檢察官在庭上表示，霍爾經認罪協商將獲緩刑5年並罰款5000美元。

霍爾後續將會被要求出庭作證，協助指認該案的其他被告。

霍爾的委任律師並未立即回覆置評請求。

身為喬治亞州保釋擔保人的霍爾，最初被控涉嫌敲詐勒索以及共謀犯下選舉舞弊與電腦相關罪行。霍爾也被指控於2021年1月參與違法破壞喬治亞州東南部咖啡郡（Coffee County）農村投票設備的行動。

前共和黨民調觀察員霍爾。（美聯社）
前共和黨民調觀察員霍爾。（美聯社）

川普陣營前律師鮑爾（Sidney Powell）是將於下個月開始受審的2名被告之一，他也被控參與相關違法情事，但他宣稱自己無罪。

川普同樣否認犯行，並稱這起案件是政治迫害的一環。

川普 喬治亞州 共和黨

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