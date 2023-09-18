遭起訴多項刑事官司 川普：不擔心會入獄、最後一定贏

前總統川普。（美聯社）

前總統川普 遭起訴多項刑事官司，但他表示完全不擔心會入獄，甚至不會去想這問題。他還說之所以不顧自家律師團觀點而繼續主張2020大選有舞弊，是因看不起那些律師。

路透報導，川普在今天播出的國家廣播公司（NBC）節目「面對新聞界」（Meet the Press）裡表示，他堅信上次大選「被人操弄」，始終不接受敗選結果「是我的決定」。川普說自己很大程度上是經「直覺」得出此一結論。

被問到為何不接受當時白宮 和自家競選陣營律師團認為他已敗選的觀點時，川普回答「因我看不起他們」。

川普唯獨點名前司法部長巴維理 （William Barr）。當時巴維理告訴川普須接受敗選事實，他也是川普未採建議的律師之一。

川普說：「我會聽一些人的意見，但像巴維理這樣的人，他很呆板，也不懂來龍去脈，還因為懼怕而沒做好份內工作。」

川普目前在2024年總統大選共和黨內初選中領先，但他也面臨四項刑事起訴，其中兩項涉及試圖推翻2020年大選結果。川普在這四起刑事案件中均表示無罪。

2020年11月大選之後，美國的法院陸續駁回川普競選團隊和盟友所提出的數十項法律挑戰。

主持人維爾克（Kristen Welker）問會否擔心入獄時，川普回答：「我才不擔心，真的，我甚至連想都沒有去想。有人問我是怎麼辦到的，我猜我可能生來就與眾不同吧。我現在全部心思都是讓國家變偉大」。

「所以當妳問我睡得著嗎？我睡得著啊，因為我真的覺得到最後，我們會贏。」