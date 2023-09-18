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遭起訴多項刑事官司 川普：不擔心會入獄、最後一定贏

中央社／華盛頓17日綜合外電報導
前總統川普。（美聯社）
前總統川普。（美聯社）

前總統川普遭起訴多項刑事官司，但他表示完全不擔心會入獄，甚至不會去想這問題。他還說之所以不顧自家律師團觀點而繼續主張2020大選有舞弊，是因看不起那些律師。

路透報導，川普在今天播出的國家廣播公司（NBC）節目「面對新聞界」（Meet the Press）裡表示，他堅信上次大選「被人操弄」，始終不接受敗選結果「是我的決定」。川普說自己很大程度上是經「直覺」得出此一結論。

被問到為何不接受當時白宮和自家競選陣營律師團認為他已敗選的觀點時，川普回答「因我看不起他們」。

川普唯獨點名前司法部長巴維理（William Barr）。當時巴維理告訴川普須接受敗選事實，他也是川普未採建議的律師之一。

川普說：「我會聽一些人的意見，但像巴維理這樣的人，他很呆板，也不懂來龍去脈，還因為懼怕而沒做好份內工作。」

川普目前在2024年總統大選共和黨內初選中領先，但他也面臨四項刑事起訴，其中兩項涉及試圖推翻2020年大選結果。川普在這四起刑事案件中均表示無罪。

2020年11月大選之後，美國的法院陸續駁回川普競選團隊和盟友所提出的數十項法律挑戰。

主持人維爾克（Kristen Welker）問會否擔心入獄時，川普回答：「我才不擔心，真的，我甚至連想都沒有去想。有人問我是怎麼辦到的，我猜我可能生來就與眾不同吧。我現在全部心思都是讓國家變偉大」。

「所以當妳問我睡得著嗎？我睡得著啊，因為我真的覺得到最後，我們會贏。」

川普 巴維理 白宮

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