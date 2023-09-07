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川普喬州案 檢方擬至少傳喚150證人 審判估耗時4個月

記者顏伶如／綜合報導
川普推翻喬州2020大選結果未遂案，喬州富爾頓郡檢方表示將傳喚至150名證人出庭作證。圖為富爾頓郡檢察官威利斯。(美聯社)
川普推翻喬州2020大選結果未遂案，喬州富爾頓郡檢方表示將傳喚至150名證人出庭作證。圖為富爾頓郡檢察官威利斯。(美聯社)

前總統川普與18名共謀企圖推翻喬治亞州2020年敗選結果而遭犯罪起訴案，特別檢察官韋德(Nathan Wade)6日在富爾頓郡(Fulton County)聽證中說，檢方將傳喚至少150名證人，如果所有被告一同受審，審判期間估計長達四個月。川普6日接受電台訪問時說，絕對出庭為己辯護，但未說明哪起案件。

韋德說，19名被告如果一同受審，不包括陪審團遴選時間，審判便將耗時四個月。他說，影響審判時間長短的因素還包括被告是否作證。

同樣列為被告的川普競選團隊律師席妮．鮑威爾(Sidney Powell)、切斯布羅(Kenneth Chesebro)已向法院提出動議，要求與其他被告分開，各別受審。

另一方面，川普卸任後將機密資料從白宮帶走而遭聯邦檢察官起訴的密件案，其中一名重要證人已與檢方達成協議，願意幫檢方作證。

路透報導，根據前任辯護律師伍沃德(Stanley Woodward)提交法院的動議聲明，這名證人是川普佛州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)資訊部主管，特別檢察官史密斯(Jack Smith)辦公室原本考慮以對大陪審團說謊為由起訴這名證人，後來證人終於同意配合檢方。

雖然法院文件中並未公布這名重要證人姓名，但包括Politico新聞網站、有線電視新聞網(CNN)在內等媒體則報導，證人是海湖莊園資訊部員工塔維拉斯(Yuscil Taveras)。塔維拉斯如今已另聘辯護律師。伍沃德則是密件案另一名被告、川普貼身助理諾塔(Walt Nauta)的辯護律師。海湖莊園物業經理狄奧利維拉(Carlos De Oliveira)是密件案的第三名被告。

根據媒體報導，檢方研判塔維拉斯握有重要資訊，足以證明諾塔等人企圖妨礙聯邦幹員對機密檔案的調查。

根據聯邦檢察官上個月提交法院的動議，這名證人聲稱不知道有任何妨礙調查的情事，直到收到特別檢察官辦公室發函告知可能面臨起訴才開除了伍沃德，並且全盤托出海湖莊園監視器影像如何遭到刪除的細節。

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