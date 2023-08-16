起訴難撼動？共和黨內民調 川普57%仍衝第一

即使多件重案纏身，前總統川普在共和黨內初選的最新民調仍是遙遙領先其他參選人。(美聯社)

根據15日公布的最新民調 ，前總統川普 最近因為國會攻擊事件第三度被起訴，但黨內支持度依然屹立不搖，遙遙領先其他候選人。不過全國性民調居第二的佛羅里達州州長德桑提斯 ，在具指標性的新罕布夏州初選最新民調，竟然輸給前新澤西州州長克里斯蒂(Chris Christie)，變成第三名。

根據August Morning Consult在8月11日至13日進行的民調，訪問3064名親共和黨的支持者，結果顯示有57%表態力挺川普，只有16%支持德桑提斯。同時民調也顯示，如果今天舉行總統大選投票，43%選民表示會投票給拜登，41%支持川普、37%支持德桑提斯，由於民調誤差為正負1個百分點，顯示拜登和川普的選情勢均力敵，2024大選鹿死誰手，充滿變數。

在具重大指標意義的新罕布夏州最新一項民調，川普仍居第一，但前新澤西州長克里斯蒂提升到第二。(美聯社)

至於其他共和黨初選主要競爭者的支持度，企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)以9%居第三，僅次於川普和德桑提斯，接著是前副總統潘斯(Mike Pence)7%，前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)、前新澤西州州長克里斯蒂，以及南卡羅來納州共和黨聯邦參議員史考特(Tim Scott)三人的支持度都是3%。

另外根據艾默生學院(Emerson College)調查，在關鍵性的新罕布夏州初選，民調顯示川普仍以49％接近半數的高支持度，遙遙領先群雄，但令人意外的是，克里斯蒂以9%支持率居第二，德桑提斯的支持度則從3月份17%，跌至目前的8%，顯示選情亮紅燈。

在具重大指標意義的新罕布夏州最新一項民調，佛州州長德桑提斯落居第三，令人意外。

艾默生學院民調執行董事金貝爾(Spencer Kimball)表示：「艾默生進行的總統民調，德桑提斯原本是川普的備胎，這是第一次看到德桑提斯的民調跌出第二名，重回陪榜名單。」據報導，德桑提斯競選團隊因為資金短缺加上民調沒起色，在上周更換競選團隊負責人。