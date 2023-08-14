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剛被警告不得發表煽動言論 川普照樣貼文罵主審法官

記者顏伶如／即時報導
前總統川普(右)14日在社群網站貼文，點名抨擊裘特康(左)過去審理一名國會暴動被告的發言「嚴重政治化」、「非常有偏見、非常不公平」。(路透、Getty Images)
前總統川普(右)14日在社群網站貼文，點名抨擊裘特康(左)過去審理一名國會暴動被告的發言「嚴重政治化」、「非常有偏見、非常不公平」。(路透、Getty Images)

前總統川普涉嫌推翻2020年大選結果而遭聯邦重罪起訴，華府特區美國聯邦區域法院法官坦雅‧裘特康(Tanya S. Chutkan)11日在聽證庭訊中下達保護令，禁止川普陣營洩露檢方提供證據，並禁止川普發表煽動言論。然而，川普14日在社群網站貼文，點名抨擊裘特康過去審理一名國會暴動被告的發言「嚴重政治化」、「非常有偏見、非常不公平」。

雖然裘特康已經下達保護令，但川普照樣在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文攻擊。特別檢察官史密斯(Jack Smith)辦公室發言人14日則拒絕對媒體發表評論。

裘特康11日在庭上表示，倘若有人針對此案發表煽動言論，她可能會讓案件速審速決，避免證人受到威脅恫嚇或陪審團成員受到誤導。

美國廣播公司(ABC)報導，保護令(Protective orders)在刑事案件中屬於標準程序，目的在於避免機密訊息外洩而影響審判。

根據法院紀錄，俄亥俄州婦女克莉絲汀‧普瑞歐拉(Christine Priola)遭控干預國會確認選舉人票程序而在去年認罪，裘特康2022年10月宣判時說道，攻擊國會大廈的民眾只效忠一人，不是效忠憲法，這些民眾「令人遺憾地無知」、「對這個國家而言並不是好典範，對民主原則來說也不是好典範」。裘特康還說，群眾對單一個人盲目效忠，「這個人到現在依然逍遙法外」。

前任聯邦檢察官魏斯坦恩(David Weinstein)分析，川普陣營想要撤換法官，拿裘特康以前審案發言來炒作，恐怕無濟於事。他說，裘特康言論並沒有越界。

目前為白領犯罪辯護律師的魏斯坦恩指出，川普似乎想要抹黑裘特康，把裘特康激怒到做出某些行動，如此一來川普就有了向法院要求撤換法官的藉口，「她要小心不要上當了」。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 俄亥俄州 華府特區

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