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川普可能遭起訴…喬州法院周邊封路、架設拒馬

編譯俞仲慈／綜合7日電
川普涉嫌干預喬州選舉案已近起訴，富爾頓郡法院門口已架設拒馬，預為因應。(Getty Images)
川普涉嫌干預喬州選舉案已近起訴，富爾頓郡法院門口已架設拒馬，預為因應。(Getty Images)

路透報導，喬治亞州警方為了因應前總統川普涉嫌推翻2020年選舉結果相關罪名，可能即將被富爾頓郡(Fulton County)檢察官芬妮‧威利斯(Fani Willis)起訴，已經提前在法院周邊執行維安工作，以防萬一。

根據報導，富爾頓郡檢察官威利斯對於起訴川普相關罪名的調查即將告一段落，一旦起訴，也是川普今年3月以來第四次遭到刑事指控。

因此富爾頓郡警方提前展開維安工作，部署數十名員警駐守在法院前，還有警車也在附近街道巡邏；原本熙熙攘攘的街道，因為道路封閉或架設路障，幾乎空無一人，也看不到平日販賣餐飲的活動餐車；威利斯也呼籲在法院附近工作的民眾，一旦陪審團裁決逼近，最好改為居家上班。

川普涉嫌干預喬州選舉案已近起訴，富爾頓郡法院門口已架設拒馬，預為因應。(Gett...
川普涉嫌干預喬州選舉案已近起訴，富爾頓郡法院門口已架設拒馬，預為因應。(Getty Images)

富爾頓郡警長拉巴特(Patrick Labat)上周在記者會公開表示：「我們的目標是讓公部門服務在持續正常運作之餘，同時給一般民眾一個安全無虞的環境，這就是警方維安工作的重點。」

剛從佛羅里達州坦帕(Tampa)遷居至亞特蘭大的23歲民主黨人莎瑪雅·洛克里奇(Samaya Lockridge)希望選舉暴力事件不會在亞特蘭大上演，但還是憂心表示：「我希望事情不會發展成這樣(暴力)，但沒人知道會發生在那裡。」

根據報導，現年77歲的川普上周第三次遭到刑事指控，哥倫比亞特區特別檢察官指控川普企圖阻止國會議員認證民主黨籍總統拜登的當選正當性，侵犯選民投票的權利，從而欺騙國人。

川普不但否認指控，4日在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文反嗆檢方：「你對付我，我也會對付你。」而且為保全證據，檢方要求主審法官簽發保護令。

川普 檢察官 亞特蘭大

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