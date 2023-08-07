川普試圖推翻2020大選案 梅杜斯為何沒有被起訴？

前白宮幕僚長梅杜斯是前總統川普2020年大選時的幕僚長，川普遭訴但梅杜斯未在列；他是否與檢察官有某種程度的合作，目前不清楚。(路透)

前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)是前總統川普 試圖推翻2020年大選時的幕僚長，如今川普遭訴卻不見梅杜斯在列；華爾街 日報分析川普的起訴文件發現，梅杜斯在此事件中並未涉入太多。

華爾街日報報導，梅杜斯每天與川普交談多次，國會暴亂發生之際也未能及時阻止川普；國會暴亂委員會的報告指梅杜斯可能與川普的其他親信，共謀參與阻止拜登得勝的事件；然而，聯邦大陪審團1日的起訴出僅提及梅杜斯約五次，而他與檢察官合作的程度不明。

該起訴書點名六人共謀，卻不見梅杜斯，其中五人雖未指名道姓，但顯然是川普的顧問和律師。

梅杜斯並未回應華爾街日報記者的詢問，他的律師特威利格(George Terwilliger)曾表示，梅杜斯致力揭露真相。

梅杜斯今年拒絕全力配合眾院國會暴亂特別調查委員會，但出席大陪審團的相關聽證會。

國會暴亂特別調查委員會成員、加州民主黨眾議員羅芙根(Zoe Lofgren)表示，「我們不確定他是否與司法部 合作，也不知道他與司法部達成何種協議，或是他尚未被起訴，我們不曉得。」司法部發言人不予回應。

梅杜斯的盟友表示，他並非共謀者，因為他並沒有做錯事，而檢察官作出與國會暴亂特別調查委員會不同的結論，後者被許多共和黨人認為涉及政治動機。

梅杜斯加入白宮團隊之前，曾為北卡羅來納州眾議員，並協助創辦強硬派的「眾院自由黨團會議」(House Freedom Caucus)。

川普敗選後，梅杜斯搬到南卡羅來納州，但他作為非營利機構「保守夥伴關係研究中心」(CPI)的資深合夥人，經常往來華盛頓，該中心定期舉辦自由黨團會議的每周聚會。

稅務資料顯示，保守夥伴關係研究中心2021年支付梅杜斯將近56萬元；川普的政治行動委員會(PAC)「拯救美國」(Save America)2021年捐款100萬元給保守夥伴關係研究中心。