我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲演唱會搶二手票陷阱多 華粉上當

高溫、蟲咬、確診…南韓世界童軍露營露營「水深火熱」

起訴川普成敗掌最終決定權 司法部面臨大考驗

編譯盧炯燊／綜合5日電
儘管司法部長加蘭德試圖顯示起訴前總統川普由檢察官根據調查作出決定，與政治無關。但此案的成敗與否，都有可能在未來數年繼續對司法部造成影響。(美聯社)
儘管司法部長加蘭德試圖顯示起訴前總統川普由檢察官根據調查作出決定，與政治無關。但此案的成敗與否，都有可能在未來數年繼續對司法部造成影響。(美聯社)

司法部特別檢察官史密斯(Jack Smith)1日宣布起訴川普四項意圖推翻2020年大選結果控罪時，司法部長加蘭德(Merrick Garland)正在100哩之外的費城參加活動，他說起訴決定是由專業檢察官作出的。他的潛台詞是，起訴川普與政治無關。

然而當一位正在競選連任的現任總統，其政府的司法部起訴競選對手時，涉及政治已是不可避免。儘管加蘭德一直與調查保持距離，但只要他還是司法部長，基於職務，他就對起訴川普擁有最終決定權。

也就是說，此案的成敗與否，都有可能在未來數年繼續對司法部造成影響。

康乃狄克州紐海文大學(University of New Haven)國家安全高級講師桑德斯(Robert Sanders)指出，如果史密斯敗訴，司法部將會失去信譽，共和黨對司法部的攻擊會愈來愈多。如果特檢官勝訴，川普可能會入獄。 如果川普再次當選，他可以撤銷這些指控，甚至揚言「徹底改革司法部和聯邦調查局(FBI)」。

桑德斯說，現在的一些事情，司法部將在未來幾年繼續面對衝擊，未來12個月將是美國史上的關鍵階段。

紐約大學法學院布倫南司法中心(Brennan Center for Justice)副主任溫蒂．威瑟(Wendy Weiser)認為，從宏觀上講，這對司法部確實是一個巨大的歷史性時刻及考驗。

目前總統可以任命司法部長和其他司法部高級官員，但要撤換專業檢察官則不容易。

檢方連番起訴川普，給保守派帶來愈來愈大的迫切感，計畫改變這個制度直接管控司法部及職業檢察官。

美聯社報導，川普及其盟友認為，在2024年競選活動日益升溫之時，對川普的起訴是赤裸裸的政治迫害行為，早就該「徹底改革司法部」，實行接管了。他更誓言一旦重返白宮，一定追捕拜登及其家人。

多位法律專家認為，若然川普又或另一個共和黨人入主白宮，勢必改變目前這個被視為民主的制度，是最令人不安的威脅。

全國檢察官協會前主席科金斯(Paul Coggins)指出，廢除或削弱司法部的獨立性將是一個巨大的錯誤，若川普這個想法能實現，將給全國檢察官帶衝擊。

司法部 川普 檢察官

上一則

川普被起訴 眾院極右翼放話刪司法部預算 釀政府關門危機

下一則

川粉捐款付法律費用 律師大賺意外之財數百萬

延伸閱讀

川粉捐款付法律費用 律師大賺意外之財數百萬

川粉捐款付法律費用 律師大賺意外之財數百萬
川普發文「你對付我，我也會對付你」 檢方申請保護令

川普發文「你對付我，我也會對付你」 檢方申請保護令
角逐共和黨內總統初選 前新澤西州長訪烏相挺

角逐共和黨內總統初選 前新澤西州長訪烏相挺
川普宣稱檢方告他只會讓民調上升 選舉「再一樁起訴」就結束了

川普宣稱檢方告他只會讓民調上升 選舉「再一樁起訴」就結束了

熱門新聞

加州地方和聯邦政府經數月調查，在里德利市倉庫裡發現數千瓶未標記液體和有中文標記的可疑生物材料，觀察到其中有血液、組織和其他體液樣本和血清。(取自加州高等法院)

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

2023-08-01 22:02
圖為傳統風味的舊金山華埠天后廟街(Waverly Place)，日前舉辦美食活動。(美聯社)

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

2023-08-02 15:17
(美聯社)

網紅送贈品 曼哈頓騷亂失控 攻擊警察破壞車 數千人擠爆聯合廣場

2023-08-04 21:24

稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人

2023-08-03 09:09
川普遭到聯邦重罪起訴，目前各方懷疑第六個共謀可能是大法官湯瑪斯妻子。(路透)

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

2023-08-02 10:39
26歲的美國海軍軍官趙文衡(左)和22歲的海軍水兵魏金超(右)，因涉嫌向中國傳輸敏感軍事信息，分別在加州南部和中部地區的兩起不同案件中被捕。(截圖自NBC News電視畫面)

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

2023-08-05 12:08

超人氣

更多 >
企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停

企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停
華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」

華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」
無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎

無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎
6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁
涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍