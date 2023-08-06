起訴川普成敗掌最終決定權 司法部面臨大考驗
司法部特別檢察官史密斯(Jack Smith)1日宣布起訴川普四項意圖推翻2020年大選結果控罪時，司法部長加蘭德(Merrick Garland)正在100哩之外的費城參加活動，他說起訴決定是由專業檢察官作出的。他的潛台詞是，起訴川普與政治無關。
然而當一位正在競選連任的現任總統，其政府的司法部起訴競選對手時，涉及政治已是不可避免。儘管加蘭德一直與調查保持距離，但只要他還是司法部長，基於職務，他就對起訴川普擁有最終決定權。
也就是說，此案的成敗與否，都有可能在未來數年繼續對司法部造成影響。
康乃狄克州紐海文大學(University of New Haven)國家安全高級講師桑德斯(Robert Sanders)指出，如果史密斯敗訴，司法部將會失去信譽，共和黨對司法部的攻擊會愈來愈多。如果特檢官勝訴，川普可能會入獄。 如果川普再次當選，他可以撤銷這些指控，甚至揚言「徹底改革司法部和聯邦調查局(FBI)」。
桑德斯說，現在的一些事情，司法部將在未來幾年繼續面對衝擊，未來12個月將是美國史上的關鍵階段。
紐約大學法學院布倫南司法中心(Brennan Center for Justice)副主任溫蒂．威瑟(Wendy Weiser)認為，從宏觀上講，這對司法部確實是一個巨大的歷史性時刻及考驗。
目前總統可以任命司法部長和其他司法部高級官員，但要撤換專業檢察官則不容易。
檢方連番起訴川普，給保守派帶來愈來愈大的迫切感，計畫改變這個制度直接管控司法部及職業檢察官。
美聯社報導，川普及其盟友認為，在2024年競選活動日益升溫之時，對川普的起訴是赤裸裸的政治迫害行為，早就該「徹底改革司法部」，實行接管了。他更誓言一旦重返白宮，一定追捕拜登及其家人。
多位法律專家認為，若然川普又或另一個共和黨人入主白宮，勢必改變目前這個被視為民主的制度，是最令人不安的威脅。
全國檢察官協會前主席科金斯(Paul Coggins)指出，廢除或削弱司法部的獨立性將是一個巨大的錯誤，若川普這個想法能實現，將給全國檢察官帶衝擊。
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