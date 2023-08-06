起訴川普成敗掌最終決定權 司法部面臨大考驗

儘管司法部長加蘭德試圖顯示起訴前總統川普由檢察官根據調查作出決定，與政治無關。但此案的成敗與否，都有可能在未來數年繼續對司法部造成影響。(美聯社)

司法部 特別檢察官 史密斯(Jack Smith)1日宣布起訴川普 四項意圖推翻2020年大選結果控罪時，司法部長加蘭德(Merrick Garland)正在100哩之外的費城參加活動，他說起訴決定是由專業檢察官作出的。他的潛台詞是，起訴川普與政治無關。

然而當一位正在競選連任的現任總統，其政府的司法部起訴競選對手時，涉及政治已是不可避免。儘管加蘭德一直與調查保持距離，但只要他還是司法部長，基於職務，他就對起訴川普擁有最終決定權。

也就是說，此案的成敗與否，都有可能在未來數年繼續對司法部造成影響。

康乃狄克州紐海文大學(University of New Haven)國家安全高級講師桑德斯(Robert Sanders)指出，如果史密斯敗訴，司法部將會失去信譽，共和黨對司法部的攻擊會愈來愈多。如果特檢官勝訴，川普可能會入獄。 如果川普再次當選，他可以撤銷這些指控，甚至揚言「徹底改革司法部和聯邦調查局(FBI)」。

桑德斯說，現在的一些事情，司法部將在未來幾年繼續面對衝擊，未來12個月將是美國史上的關鍵階段。

紐約大學法學院布倫南司法中心(Brennan Center for Justice)副主任溫蒂．威瑟(Wendy Weiser)認為，從宏觀上講，這對司法部確實是一個巨大的歷史性時刻及考驗。

目前總統可以任命司法部長和其他司法部高級官員，但要撤換專業檢察官則不容易。

檢方連番起訴川普，給保守派帶來愈來愈大的迫切感，計畫改變這個制度直接管控司法部及職業檢察官。

美聯社報導，川普及其盟友認為，在2024年競選活動日益升溫之時，對川普的起訴是赤裸裸的政治迫害行為，早就該「徹底改革司法部」，實行接管了。他更誓言一旦重返白宮，一定追捕拜登及其家人。

多位法律專家認為，若然川普又或另一個共和黨人入主白宮，勢必改變目前這個被視為民主的制度，是最令人不安的威脅。

全國檢察官協會前主席科金斯(Paul Coggins)指出，廢除或削弱司法部的獨立性將是一個巨大的錯誤，若川普這個想法能實現，將給全國檢察官帶衝擊。