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川普宣稱檢方告他只會讓民調上升 選舉「再一樁起訴」就結束了

編譯周辰陽／即時報導
前總統川普3日赴華府就被控密謀推翻2020年大選結果出庭應訊後，4日晚間首度重返選戰行程，在阿拉巴馬州共和黨部的夏季晚宴發表演講。（美聯社）
前總統川普3日赴華府就被控密謀推翻2020年大選結果出庭應訊後，4日晚間首度重返選戰行程，在阿拉巴馬州共和黨部的夏季晚宴發表演講。（美聯社）

前總統川普3日赴華府就被控密謀推翻2020年大選結果出庭應訊後，4日晚間首度重返選戰行程，一方面淡化特別檢察官對他的指控是「荒謬」跟「絕望行為」，另一方面又把被起訴形容成「真正偉大的榮譽徽章」，暗示再一樁刑事起訴可以幫他打贏2024年選舉。

CBS新聞與天空新聞台報導，川普出席了阿拉巴馬州共和黨部的夏季晚宴，對著大約2700名來賓發表40分鐘左右的演講。他聲稱，在這起事件「唯一遭到侵犯的民權就是我的民權」，同時重新開始攻擊司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith），稱他是「精神錯亂、有病的人」，還在沒有提供任何證據的情況下，指控聯邦與地方檢察官「選舉干預」。

川普在演講宣稱，「腐敗的拜登司法部」針對他提出了「這麼多的虛假指控」，但每一項本來都可以在兩年半之前就提出，但他們等了又等，直到他「在民調成了優勢力量」才動手。他宣稱，「每次他們提出起訴，我們在民調就會大幅上揚，我們需要再一分起訴書來處理掉這場選舉。再一分起訴書，這場選舉就結束了」。

川普同時自誇他在爭取共和黨提名的初選遙遙領先其他競爭對手，揚言甚至沒人有機會追上，並發誓自己要是再度當選總統，就要「驅逐不正派的喬．拜登」跟「把惡棍與罪犯從華府的權力殿堂趕出去」。

川普說，「我們將不得不贏得一些戰鬥…我們的國會下地獄」，也再次指控拜登是「美國歷史上最無能與最腐敗的總統」，並聲稱不會允許「激進左派操縱2024年的選舉」。

川普 拜登 檢察官

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