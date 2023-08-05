川普宣稱檢方告他只會讓民調上升 選舉「再一樁起訴」就結束了

前總統川普3日赴華府就被控密謀推翻2020年大選結果出庭應訊後，4日晚間首度重返選戰行程，在阿拉巴馬州共和黨部的夏季晚宴發表演講。（美聯社）

前總統川普 3日赴華府就被控密謀推翻2020年大選結果出庭應訊後，4日晚間首度重返選戰行程，一方面淡化特別檢察官 對他的指控是「荒謬」跟「絕望行為」，另一方面又把被起訴形容成「真正偉大的榮譽徽章」，暗示再一樁刑事起訴可以幫他打贏2024年選舉。

CBS新聞與天空新聞台報導，川普出席了阿拉巴馬州共和黨部的夏季晚宴，對著大約2700名來賓發表40分鐘左右的演講。他聲稱，在這起事件「唯一遭到侵犯的民權就是我的民權」，同時重新開始攻擊司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith），稱他是「精神錯亂、有病的人」，還在沒有提供任何證據的情況下，指控聯邦與地方檢察官「選舉干預」。

Former President Trump returned to the campaign trail Friday night for the first time since his arraignment in federal court Thursday on charges that he attempted to overturn the results of the 2020 election. https://t.co/cTbijthYZk — CBS News (@CBSNews) August 5, 2023

川普在演講宣稱，「腐敗的拜登 司法部」針對他提出了「這麼多的虛假指控」，但每一項本來都可以在兩年半之前就提出，但他們等了又等，直到他「在民調成了優勢力量」才動手。他宣稱，「每次他們提出起訴，我們在民調就會大幅上揚，我們需要再一分起訴書來處理掉這場選舉。再一分起訴書，這場選舉就結束了」。

川普同時自誇他在爭取共和黨提名的初選遙遙領先其他競爭對手，揚言甚至沒人有機會追上，並發誓自己要是再度當選總統，就要「驅逐不正派的喬．拜登」跟「把惡棍與罪犯從華府的權力殿堂趕出去」。

川普說，「我們將不得不贏得一些戰鬥…我們的國會下地獄」，也再次指控拜登是「美國歷史上最無能與最腐敗的總統」，並聲稱不會允許「激進左派操縱2024年的選舉」。