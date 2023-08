川普宣稱檢方告他只會讓民調上升 選舉「再一樁起訴」就結束了

前總統川普 3日赴華府就被控密謀推翻2020年大選結果出庭應訊後,4日晚間首度重返選戰行程,一方面淡化特別檢察官 對他的指控是「荒謬」跟「絕望行為」,另一方面又把被起訴形容成「真正偉大的榮譽徽章」,暗示再一樁刑事起訴可以幫他打贏2024年選舉。

CBS新聞與天空新聞台報導,川普出席了阿拉巴馬州共和黨部的夏季晚宴,對著大約2700名來賓發表40分鐘左右的演講。他聲稱,在這起事件「唯一遭到侵犯的民權就是我的民權」,同時重新開始攻擊司法部特別檢察官史密斯(Jack Smith),稱他是「精神錯亂、有病的人」,還在沒有提供任何證據的情況下,指控聯邦與地方檢察官「選舉干預」。

