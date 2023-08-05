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川普發文批多起官司耗時耗財 籲最高院介入仲裁

記者顏伶如／綜合報導
川普捲入多起官司，他認為遭到不公平待遇，在社媒發文要求最高法院介入仲裁。(路透)
川普捲入多起官司，他認為遭到不公平待遇，在社媒發文要求最高法院介入仲裁。(路透)

前總統川普4日在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文，抱怨捲入多起官司耗費時間與費用，呼籲最高法院介入仲裁(intercede)。

川普4日貼文寫道：「我的政治對手用一連串薄弱的官司來攻擊我，包括區域檢察官、司法部長等，讓我在訴訟過程中耗費大量時間與金錢。」

他指出，原本要用在競選廣告與造勢活動的資源，現在變成用在全國各地法院對抗「激進左派惡棍」。

川普在貼文中寫道：「我在所有民調都領先，包括與邪惡老喬(指拜登總統)相比，但這不是一場公平的競賽，這是選舉干預，最高法院應該介入仲裁。」

川普涉嫌意圖推翻2020年大選結果而遭特別檢察官以四項聯邦重罪罪名起訴，包括密謀詐騙美國政府、密謀妨礙公務程序、密謀妨礙投票權、干擾證人。3日在華府聯邦法院過堂時，川普對所有罪名均辯稱無罪。

川普下次出庭時間為8月28日，由美國聯邦地區法院法官裘特康(Tanya Chutkan)負責審理。裘特康有意在這天確定審判日期，但不要求川普本人出庭。

川普的律師勞洛(John Lauro)已預先表達反對，主張本案規模和相關資料需要大量時間來處理。

「國會山莊報」(The Hill)分析，川普遭到犯罪起訴的「封口費」、「密件門」以及推翻大選結果三起案件，目前都在初期審理階段，相關爭議最後可能交由最高法院定奪，但上訴程序要到審理後期才會發生。

川普在2016年大選前透過律師柯恩(Michael Cohen)付錢給緋聞對象丹尼爾斯(Stormy Daniels)以免婚外情曝光的「封口費」案，曼哈頓區域檢察官則對川普提出34項罪名起訴。

川普要求將「封口費」案移交聯邦法院裁決卻遭駁回，爭議目前正由聯邦第二巡迴上訴法院處理。

川普 檢察官 拜登

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