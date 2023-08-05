法院告知川普不能接觸證人 但有些人早是競選核心成員

法官諭知川普，在國會暴亂案審理期間，不得私下與證人接觸談論案情；但此案證人眾多，實施起來恐怕不易。(美聯社)

前總統川普 被控密謀推翻2020年大選結果，按聯邦法院聽證例行程序，川普已被告知，在沒有律師在場的情況下不得與任何證人討論案情，但川普是否能夠辦到？備受關注。

美聯社指出，本案涉及眾多潛在證人，其中包括深度參與川普連任競選活動的核心成員、仍在領他薪水的人；更何況，構成控案基礎的川普選舉謊言，他每次公開演講幾乎都會重複提及；他總是告訴支持者，他參加了兩次大選也贏得了兩次勝利，他發誓會繼續這麼做。

洛杉磯羅耀拉馬麗蒙特大學(Loyola Marymount University)法學教授、 前聯邦檢察官萊文森(Laurie Levenson)表示：「標準語言在此案可能行不通，數以千計的人都可以是證人，川普日常還不斷接觸到可能涉及的人。」

但要川普不談論禁忌話題，談何容易。川普4日參加阿拉巴馬州共和黨 年度夏季晚宴，5日將在南卡羅來納州 共和黨第56屆年度晚會發表專題演講，都成了檢驗他行為的時機。

隨著競選活動展開，川普最新控案的潛在證人愈來愈多。2021年1月6日國會大廈暴亂案國會聽證涉及1000多人的證詞，他們全都是潛在證人，其中包括川普最親近的顧問和家庭成員在內；他可能早就在證人面前談論此案了。

川普的競選活動和他的法律問題相互交雜是不爭事實，川普競選團隊發言人史蒂文‧張(Steven Cheung)在起訴書公布前曾表示，「法律信息就是政治信息，政治信息就是法律信息，我們正如此運作。川普已將法律議題作為其競選活動焦點，從我們的角度來看，信息傳遞是有效的。」

川普3日在華府過堂時，對包括串謀詐騙國人在內的四項罪名不認罪；但他也同意，在沒有律師在場情況下，不與任何證人談論此案，也不會試圖影響任何潛在陪審員或篡改證人證詞。聯邦治安法官烏帕迪亞亞(Moxila Upadhyaya)告訴川普，若他不遵守任何釋放條件，可能會發出逮捕令。