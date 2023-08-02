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川普第3度遭刑事起訴 憲法「3參選資格」無礙他拚2024

中央社／華盛頓1日電
圖為川普3月在德州競選時與媒體談話。(美聯社)
圖為川普3月在德州競選時與媒體談話。(美聯社)

前總統川普今天第3度遭刑事起訴，還可能被定罪，但據憲法，無論起訴或定罪都無礙他參選或就任總統。專家認為，川普遭刑事起訴甚至有望為他的政治之路帶來益處。

川普今天因涉嫌企圖推翻2020年大選結果遭到起訴，這是他4個月來第3度遭到刑事起訴。

美國新聞網站Axios報導，根據今天公布的起訴書，川普被以3宗圖謀不軌和1起妨礙司法調查罪遭特別檢察官史密斯（Jack Smith）起訴。

此外，川普今年曾先後遭控涉嫌不當處理機密政府文件，並在涉嫌支付封口費給成人片女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）的案件中，面臨數十項重罪指控。

儘管如此，憲法並未禁止川普擔任總統，因為他仍符合美國憲法明定的3項總統競選資格，包括須年滿35歲、須為自然出生的美國公民、須在美國居住至少14年。

外界好奇，川普被起訴後可否參選或擔任總統。美利堅大學（American University）政治學系副教授艾德遜（Chris Edelson）表示，在法律上，起訴乃至於可能的定罪，並不會剝奪川普2024年競選總統的資格，也不會取消川普當選後任職總統的資格。

艾德遜說：「取消川普競選公職資格最明確的方法，是假使聯邦參院在1到2件彈劾案中裁定他有罪。」

另外，內戰時期的憲法第14條修正案（14th Amendment）中也有一項條款明定，禁止任何「參與（對抗美國的）叛亂者」在未經聯邦參眾兩院2/3投票批准的情況下，擔任民選公職。

川普雖然分別於2020年及2021年間，2度被參議院以濫用權力罪、煽動叛亂罪彈劾，但最後都獲無罪裁定全身而退。

除了彈劾與憲法第14條修正案外，美國總統唯一的阻礙就是2任的任期限制。川普是少數僅擔任1任的美國總統之一。

不過，川普目前仍因涉嫌推翻2020年大選結果，正在接受史密斯調查。史密斯由美國司法部長加蘭德（Merrick Garland）任命，負責監督2項針對川普的聯邦調查，另一項在亞特蘭大的調查，預計將於今年夏天做出指控決定。

艾德遜等專家仍預期，川普將能繼續參選。

西北大學（Northwestern University）法學教授基卓瑟（Heidi Kitrosser）表示，這些起訴可能進一步強化川普基礎選民的支持，因為他們認為川普蒙受不平等的迫害。目前尚不清楚這將如何影響川普競選活動的進展。

川普 彈劾 司法部

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