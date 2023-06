為川普回鍋鋪路？共和黨議員提案「除去」川普彈劾紀錄

美國前總統川普 曾遭2次彈劾 創下歷史紀錄,不過有人正試圖改變這段歷史。美聯社報導,部分共和黨籍聯邦眾議員正提案要求「除去」(expunge)川普的彈劾案,讓其彷彿「從未發生」,而眾議院議長麥卡錫 23日也已表態支持。

川普於2019年因涉及對烏克蘭總統施壓、要求其找出對政敵拜登不利的資訊而遭彈劾,又在2021年就1月6日國會衝突事件再遭彈劾。針對同僚動向,麥卡錫表態則稱「適當」,表示過去就認為彈劾案「從來不應該通過」。

House Speaker Kevin McCarthy said he supports the idea of expunging the two impeachments of Donald Trump as hard-right Republican allies of the former president introduce a pair of proposals to declare it as though the historic charges never happened. https://t.co/FGb4eomAYQ