為川普回鍋鋪路？共和黨議員提案「除去」川普彈劾紀錄
美國前總統川普曾遭2次彈劾創下歷史紀錄，不過有人正試圖改變這段歷史。美聯社報導，部分共和黨籍聯邦眾議員正提案要求「除去」（expunge）川普的彈劾案，讓其彷彿「從未發生」，而眾議院議長麥卡錫23日也已表態支持。
川普於2019年因涉及對烏克蘭總統施壓、要求其找出對政敵拜登不利的資訊而遭彈劾，又在2021年就1月6日國會衝突事件再遭彈劾。針對同僚動向，麥卡錫表態則稱「適當」，表示過去就認為彈劾案「從來不應該通過」。
House Speaker Kevin McCarthy said he supports the idea of expunging the two impeachments of Donald Trump as hard-right Republican allies of the former president introduce a pair of proposals to declare it as though the historic charges never happened. https://t.co/FGb4eomAYQ— The Associated Press (@AP) June 23, 2023
對於麥卡錫表態支持川普盟友、共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）和斯蒂芬尼克（Elise Stefanik）設法消除川普兩次彈劾的想法，美聯社認為這顯示麥卡錫正受制於黨內右派人士的壓力。
川普2度遭眾院彈劾後，都獲參議院宣判無罪。報導分析，時值川普正尋求回鍋白宮，若川普的彈劾紀錄獲眾院通過「除去」，料有助於他在競選期間的造勢需求。目前共和黨議員占眾議院多數。
但據路透報導，「除去彈劾」在美國史無前例。喬治城大學法學教授特利（Jonathan Turley）認為，美國憲法中並無「除去彈劾」的條款，「一旦被彈劾，就是被彈劾」，事後的眾院提案則為代表不同屆國會的觀點。
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