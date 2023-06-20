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聯邦法官裁定：川普不得洩漏密件案證據、尚未遭起訴證人

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
被列為密件案被告的前總統川普19日遭聯邦法官下令禁止洩漏自取證程序得到的證據。(美聯社)
被列為密件案被告的前總統川普19日遭聯邦法官下令禁止洩漏自取證程序得到的證據。(美聯社)

「密件門」特別檢察官史密斯(Jack Smith)上周向法院聲請保護令(protective order)，19日獲得佛州南區聯邦行政法官(magistrate judge)雷恩哈特(Bruce E. Reinhart)批准；根據保護令內容，被控觸犯間諜法(Espionage Act)等的被告前總統川普不得洩露或公布聯邦檢方提供與案情有關的證據，包括不得在社群媒體發言或透露尚未遭到起訴的相關證人姓名，否則面臨藐視法庭罪嫌或刑事、民事懲處。

國會山莊報(The Hill)19日也報導，考量案件敏感度和川普習慣挑戰訴訟，此案極可能拖到明年大選之後。

史密斯辦公室16日晚間向聯邦法院聲請範圍廣泛的保護令，請求法院禁止被告川普在收到檢方依法提供的起訴資料後，對外洩露屬於國家機密的證據。

佛州南區聯邦行政法官雷恩哈特19日批准川普不得擅自對外公布或洩漏，取證所得的相關...
佛州南區聯邦行政法官雷恩哈特19日批准川普不得擅自對外公布或洩漏，取證所得的相關密件案的證據。(取自佛州律師協會)

保護令由佛州南區聯邦法院法官艾琳‧坎農(Aileen Cannon)受理後，轉交雷恩哈特裁決。2022年8月，聯邦調查局(FBI)前往川普佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)調查的搜索令，就是由雷恩哈特簽署。

雷恩哈特19日批准的保護令中指出，川普如果故意違反保護令，例如深夜在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)貼文，將面臨藐視法庭(contempt of court)的指控或刑事及民事制裁。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導分析，史密斯聲請保護令是為避免川普或同樣列為被告的川普貼身助理諾塔(Walt Nauta)，在被告依法取證過程(discovery process)中，把檢方提供起訴資料裡的機密案情對外洩露。根據保護令內容，川普不得透露相關證人的個人資料、電子裝置或電子帳號，也不得洩露檢方調查方式、任何潛在證人的非公開資訊。

今年8月聯調局取得聯邦雷恩哈特批准的搜索令，在佛州川普海湖莊園內搜出大批密件。(...
今年8月聯調局取得聯邦雷恩哈特批准的搜索令，在佛州川普海湖莊園內搜出大批密件。(美聯社)

另據國會山莊報報導，密件門牽涉棘手議題，加上川普傾向激烈應對訴訟，此案可能持續到明年大選後。

承審此案的法官坎農當年由川普任命，她已同意許多有利川普的措施，拖延訴訟進程。

中央情報局(CIA)前律師格瑞爾(Brian Greer)表示，「要在今年內解決此案很難，考量文件的高度機密性，加上川普盡可能拖延，若法官坎農配合拖延策略，最快可能也要到2025年。」

川普 社群媒體 佛州

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