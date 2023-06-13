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川普抵邁阿密為密件門過堂 數萬支持者法院外圍抗議

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
前總統川普預定今天(13日)在佛州法院到案，國土安全部及佛州警局已加強戒備，避免群眾在場外惹事。（Getty Images）
前總統川普預定今天(13日)在佛州法院到案，國土安全部及佛州警局已加強戒備，避免群眾在場外惹事。（Getty Images）

遭控擅自帶走並保留機密檔案、阻撓司法部調查而遭37項重罪起訴的前總統川普，12日下午3時搭機返抵佛羅里達州邁阿密，下機後旋即搭車離開，今天（13日）將在聯邦法院到案並過堂；美聯社報導，川普返回佛州後將與幕僚商討出庭事宜，辯護律師團上周有兩人離開，川普也將與幕僚討論新聘人手等問題。

若被定罪恐將坐牢多年

法律專家說，密件案與稍早之前川普在紐約被起訴的封口費案不同在於，密件案是美國史上第一次出現前任總統遭到聯邦犯罪起訴，罪行包括危害國家安全、觸犯間諜法(Espionage Act)等，若被定罪恐將坐牢多年。

川普與盟友12日加大批評力道批評檢察官，並號召支持者13日到法院聚集抗議；川普抨擊密件案特別檢察官史密斯(Jack Smith)「精神錯亂」(deranged)，並聲稱自己被鎖定，遭到政治迫害。

川普表示，如果2024年贏得總統大選，將任命特別檢察官調查拜登總統及拜登家人。

川普11日接受顧問兼老友史東(Roger Stone)的WABC電台(WABC Radio)專訪時，呼籲支持者要走出來，參加已規畫13日將在邁阿密聯邦法院前舉辦的抗議活動。川普說：「我們國家現在需要實力。」川普說，民眾應該走出來，應該要和平示威。

川普說：「我們國家應該要抗議。我們有很多事情必須抗議。我們已經失去所有。」他表示，不論在任何情況下，都不會退出2024年大選。

過堂完返新州開記者會

報導指出，川普支持者準備從佛州其他地點出動巴士，將大批川粉載到邁阿密，13日在聯邦法院外圍抗議。邁阿密警方表示，市中心區抗議群眾可能在數千人到5萬人之間。

美聯社報導，川普13日在邁阿密聯邦法院過堂完畢後便將返回新澤西州，並舉行記者會，說明對遭到起訴的反應。川普也將在新州貝明斯特(Bedminster)的川普全國高爾夫球俱樂部(Trump National Golf Club)舉行全國首場募款活動。

根據13日的邀請函，捐款超過10萬元的支持者可參加一場燭光私人晚宴；捐款金額較少者則可獲得其他回報，包括與川普合照的機會和「與民選官員與特別嘉賓的VIP招待會」。

川普 檢察官 拜登

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