難撼動？川普上次曼哈頓被起訴 民調支持度不減反升

川普團隊在得知他被起訴的消息不久，就聯繫好與川普交情密切的共和黨要角幫忙發聲。(路透)

前總統川普 8日在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)主動透露，已因涉嫌不當處理機密文件遭起訴，帶給共和黨 內總統初選大變數，此外川普民調 可能也有所變動，讓2024年總統大選增添新的不確定性。

「華爾街日報」報導，川普長期以來面對種種起訴的策略是將自己描繪成「深層政府」(deep state)大規模陰謀的目標，許多保守派也都與川普採取同一立場；甚至黨內初選對手如佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)也打著「不信任政府」的競選旗號。

共和黨內競爭對手該如何表態，便是新的不確定性之一：他們必須從尋求改變的共和黨選民獲得支持，同時又不疏遠死忠的「川粉」群體。

在川普宣布被被起訴的消息後，黨內已有同志迅速出面批評川普。親川普的保守派超級政治行動委員會「Middle Resolution」卻警告，棒打落水狗可能並不明智。「共和黨選民希望候選人能夠抵抗法律體系武器化，而不是為這些法律攻擊找藉口」。

一些共和黨人表示，此類攻擊已經破壞針對川普的任何案件之可信度。該組織總裁迪塞薩(Craig DiSesa)表示，人們已不相信聯邦政府的任何作為，他認為新的起訴書不會對川普的政治地位產生影響，「川普的政治生涯很長，甚至在他競選總統前就受到非常多攻擊，但支持者只會更加支持」。

至於民調，過去調查顯示川普被起訴未必全是負面影響。川普4月因偽造商業記錄在曼哈頓被起訴，FiveThirtyEight.com的民調顯示，共和黨初選的支持率卻從起訴前的48%增加到如今近54%。華爾街日報在4月中旬起訴後不久所作民調也顯示，初選支持德桑提斯的共和黨人超過五分之一表示，起訴書使他們更有可能支持川普。