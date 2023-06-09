起訴書驚人發現 川普擅把密件亂堆廁所、炫耀軍機

川普將機密文件在家中隨意堆放，廁所（浴室）可見。（美聯社）

司法部9日公布刑事起訴書，詳細描述對前總統川普 的驚人指控，包括：向沒有安全許可的人炫耀機密文件、將文件存放在他佛州海湖莊園浴室等處、想對他自己的律師和調查人員隱瞞這些文件等等。檢察官 也在起訴書中詳細說明了川普卸任後帶走的機密文件類型、據稱存放的位置及他對這些文件做了什麼。

川普炫耀機密文件

2021年7月川普在他新澤西州貝明斯特的川普高爾夫球場，向一名作家、一名出版商和他兩名工作人員展示了一份國防部準備的「攻擊計畫」，說計畫是高度機密；然而這些人全都沒有安全許可。檢察官握有這場聚會的錄音紀錄。2021年8月或9月，川普向他政治行動委員會工作人員展示一張國外軍事行動機密地圖，此人也沒有安全許可。川普知道不該給對方看，警告別靠太近。

將文件存放在廁所

川普在海湖莊園用紙箱保存了數百份機密文件、新聞剪報、筆記和卡片。這些文件存放的地方包括大廳、廁所 、辦公空間、臥室和儲藏室。內容包括：美國和他國國防武器能力、美國核計畫、美國及盟友在軍事攻擊中的潛在弱點、對外國攻擊可能的報復計畫等等。

川普試圖違抗傳票 命令

大陪審團2022年5月發出傳票要求調查海湖莊園裡的機密文件，川普試圖抗令。他告訴律師，「我不想讓任何人翻我的盒子」、「若告訴他們我們這裡什麼都沒有，會不會更好」。

2022年6月，川普的一名律師找出38份標註「機密」的文件，將它們放入文件夾；當律師帶著文件夾去找川普討論時，川普做出「拔走」（pluck it out）的手勢，暗示律師「把糟糕的東西拿掉」。這名律師未照做，而是立即聯繫聯邦調查局（FBI）和川普另一律師。

川普試圖對自己的律師隱藏文件

川普2022年5月要求貼身男僕諾塔 (Walt Nauta) 將64箱機密文件從儲藏室移到自己住所，以免文件被FBI、大陪審團和他的律師發現。後來他又讓諾塔放回30箱。