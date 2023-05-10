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川普性侵案影響大選？分析：難傷選情 只怕嚇跑金主

記者顏伶如／綜合報導
雖然官司纏身，但川普仍然鬥志高昂，並在共和黨內民調遥遥領先其他對手。（路透）
雖然官司纏身，但川普仍然鬥志高昂，並在共和黨內民調遥遥領先其他對手。（路透）

紐約聯邦地區法院陪審團9日裁定被控性侵、誹謗的前總統川普須賠償原告卡洛爾500萬元，引發案件裁定是否影響川普參選2024總統大選的質疑；美聯社分析，對於絕大多數政治人物來，類似案情透過訴訟公諸於世，等於葬送政治前途，但川普並不是等閒之輩。

79歲專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)在法庭上作證時，鉅細靡遺描述1996年遭到當時為紐約房地產大亨川普在百貨公司試衣間性侵的過程，但川普始終否認卡洛爾的指控，一直到9日在社群媒體發文都辯稱根本不知道卡洛爾是誰。

美聯社報導指出，2016年總統大選期間，川普與綜藝節目「走進好萊塢」(Access Hollywood)主持人私下開黃腔的錄音檔曝光，川普言談之中吹噓可對女人霸王硬上弓，聲稱只要是明星就能為所欲為。錄音檔曝光的一個月後，川普贏得總統大選。

對已經宣布再戰2024的川普來說，卡洛爾訴訟將是他面臨的另一次考驗，測試是否有辦法再次渡過足以讓其他政治人物垮台的醜聞危機。

某些政治觀察家說，一般民眾對川普的看法其實早就定型，不管是喜歡或討厭，而且川普冒犯女性的指控早就不是新聞。

專門研究政治與性別的聖母大學(University of Notre Dame)政治教授沃爾布瑞契特(Christina Wolbrecht)說：「美國民眾其實早已熟捻川普的個性了，卡洛爾訴訟案應不至於讓太多選民因此改變心意。」

沃爾布瑞契特出，更重要的問題在於，卡洛爾訴訟以及其他案件的判決結果，是否會讓原本支持川普的金主或顧問抽腿。

民主黨民調專家雷克(Celinda Lake)則表示，最近針對民主黨選民及獨立選民的焦點小組(focus groups)調查發現，女性選民會主動表示川普的「強暴案」讓她們最為介意；雷克說，卡洛爾訴訟對川普造成的傷害，實際影響恐怕超過先前預期。

雷克說，對於調查結果感到意外，原以為選民對川普的看法早就定型，選民知道川普不尊重女人、也知道川普是個花花公子，「可是強暴就另當別論」。

「婦女大遊行」(Women's March)執行主任卡蒙納(Rachel O'Leary Carmona)說，希望卡洛爾訴訟達到催票效果。

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