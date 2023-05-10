卡洛爾勝訴關鍵：鉅細靡遺描述強暴過程 陪審團印象深刻

卡洛爾贏得第一輪的勝利，離開法院時神情愉悅，川普表示將再上訴。（Getty Images）

專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)控告前總統川普 將近30年前強暴她的案件勝訴了；雖然，陪審團沒有判定川普強暴卡洛爾，但判定川普對她性侵和誹謗，判賠500萬元；紐約時報 報導，在卡洛爾出庭作證的那三天審判中，陪審團聽到她極其詳盡地敍述那起事件從發生到結束的每一個細節，讓庭上所有人印象深刻；卡洛爾在庭上說，那件事對她造成了終生影響。

現年79歲的卡洛爾在曼哈頓聯邦法院表示，1995或1996年春天的一個周四，川普在紐約市 古德曼高檔百貨公司(Bergdorf Goodman)第58街出口攔下她，兩人的相遇始於有說有笑。卡洛爾說，川普當時想幫女性朋友挑選禮物，徵求她意見，而她「樂於提供建議」。

卡洛爾描述了他倆如何走到內衣區、偶然發現一件灰藍色連身內衣。她說，川普要她「穿上這件」，她拒絕了，但「鬧著」要他穿上。然後，川普示意她進入更衣間，並立即關上門、將她推到牆上。

卡洛爾情緒激動地描述道，川普用他的體重壓住她、拉下她的貼身襯衣，「我把他推回去，幾乎嚇得無法思考。」「他的手指伸進了我的私處，非常痛，」然後，她說，川普插入了他的生殖器。她用膝蓋將川普頂開後，逃走了。

卡洛爾在庭上說，這件事對她造成了終生影響，「它讓我再也無法擁有浪漫的生活」。

川普律師塔科皮納 (Joseph Tacopina)還詢問卡洛爾是否曾大聲呼救，她回應道，「我不是愛尖叫的人，我在搏鬥；你不能因為我不尖叫就打擊我。」卡洛爾還說，被攻擊的女性總是被人問到：「你為什麼不尖叫？」「他強姦了我，不管我有沒有尖叫。」

未出庭的川普始終否認卡洛爾的指控。塔科皮納詰問了卡洛爾的政治立場、她挺身而出的時間以及她無法精準回憶所謂襲擊發生的年份等問題。塔科皮納暗示，卡洛爾有策略地披露故事以增加她回憶錄的銷量。