川普500萬賠償金怎算？性虐傷害占4成 170萬修復名聲

卡洛爾9日到庭聆聽法官的判決,川普則委任律師出庭。陪審團裁定,卡洛爾總計應獲得500萬元賠償金。(路透)

陪審團裁定,控告前總統川普 強姦和誹謗的專欄作家卡洛爾總計應獲得500萬元賠償金,最主要的賠償部分在於性虐待導致受傷害部分,占了賠償金額的四成;另外,川普也須提供170萬元讓卡洛爾修復名聲。

曾為時尚雜誌「她」(Elle)撰寫專欄的卡洛爾,在2019年出版的「我們要男人幹嘛?」(What Do We Need Men For?)一書中,透露1990年代中期她在紐約一家高檔百貨公司的試衣間裡遭到川普性侵 。川普對性侵一事極力否認,表示和卡洛爾素昧平生,並痛罵卡洛爾是個騙子,為了宣傳新書不惜汙衊他。卡洛爾於是先後提出兩項訴訟,控告川普誹謗及性侵。

紐約時報 報導,陪審團裁定,卡洛爾以壓倒性證據證明川普對她性虐待,且因川普的行為而受到傷害;陪審團決定川普應賠償卡洛爾200萬元,以公平且充分地補償她受到的傷害。

陪審團裁定,川普的行為屬「任意或肆意疏忽、魯莽,或故意無視卡洛爾的權利,或魯莽到如此無視」,因此應該支付給卡洛爾2萬元懲罰性賠償。

陪審團還認定,川普誹謗卡洛爾,卡洛爾因川普於2022年10月在Truth Social上的發文而受到傷害。川普應該為此向卡洛爾支付100萬元,用於與修復聲譽無關的損害賠償;川普另須支付170萬元,專用於修復聲譽。

陪審團還認定,川普誹謗卡洛爾,是「出於蓄意、惡意、肆意、魯莽或故意無視他人權利而惡意行事」,卡洛爾應為此獲得28萬元賠償。