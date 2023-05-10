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川普500萬賠償金怎算？性虐傷害占4成 170萬修復名聲

記者胡玉立／綜合報導
卡洛爾9日到庭聆聽法官的判決，川普則委任律師出庭。陪審團裁定，卡洛爾總計應獲得500萬元賠償金。（路透）
卡洛爾9日到庭聆聽法官的判決，川普則委任律師出庭。陪審團裁定，卡洛爾總計應獲得500萬元賠償金。（路透）

陪審團裁定，控告前總統川普強姦和誹謗的專欄作家卡洛爾總計應獲得500萬元賠償金，最主要的賠償部分在於性虐待導致受傷害部分，占了賠償金額的四成；另外，川普也須提供170萬元讓卡洛爾修復名聲。

曾為時尚雜誌「她」(Elle)撰寫專欄的卡洛爾，在2019年出版的「我們要男人幹嘛？」(What Do We Need Men For?)一書中，透露1990年代中期她在紐約一家高檔百貨公司的試衣間裡遭到川普性侵。川普對性侵一事極力否認，表示和卡洛爾素昧平生，並痛罵卡洛爾是個騙子，為了宣傳新書不惜汙衊他。卡洛爾於是先後提出兩項訴訟，控告川普誹謗及性侵。

紐約時報報導，陪審團裁定，卡洛爾以壓倒性證據證明川普對她性虐待，且因川普的行為而受到傷害；陪審團決定川普應賠償卡洛爾200萬元，以公平且充分地補償她受到的傷害。

陪審團裁定，川普的行為屬「任意或肆意疏忽、魯莽，或故意無視卡洛爾的權利，或魯莽到如此無視」，因此應該支付給卡洛爾2萬元懲罰性賠償。

陪審團還認定，川普誹謗卡洛爾，卡洛爾因川普於2022年10月在Truth Social上的發文而受到傷害。川普應該為此向卡洛爾支付100萬元，用於與修復聲譽無關的損害賠償；川普另須支付170萬元，專用於修復聲譽。

陪審團還認定，川普誹謗卡洛爾，是「出於蓄意、惡意、肆意、魯莽或故意無視他人權利而惡意行事」，卡洛爾應為此獲得28萬元賠償。

川普 性侵 紐約時報

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