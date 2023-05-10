女作家控性侵案 川普須賠500萬 陪審團認定性虐待

在陪審團裁決川普應賠償卡洛爾後，卡洛爾9日神情輕鬆的步出法院，獲得第一回合民事的勝利。（路透）

前總統川普 遭女專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）指控性侵 、誹謗案，紐約聯邦陪審團9日僅花了不到三小時即作出裁決，裁定川普須負法律責任，應賠償卡洛爾500萬元。由於本案為民事訴訟，而非刑事，川普沒有被定罪，也不會坐牢，不過，這項判決恐將讓川普的2024年總統大選之路，變得更加複雜。

裁決恐影響川普2024大選

但由六男三女組成的陪審團也選擇不認定川普對強暴負有責任，而是認定川普須就性虐待和強行觸摸卡洛爾對她造成傷害負責。

川普將上訴 砲轟：我不認識那個女人

從頭到尾未出席審判的川普表示將提出上訴；他9日在自家社群媒體 平台Truth Social發文表示，他還是「不知道卡洛爾是誰」、「這個判決是個恥辱」、「是史上最大政治迫害的延續」。

79歲卡洛爾聆判含淚微笑

79歲卡洛爾在法庭聆聽判決後，擁抱支持者，含淚微笑；法庭清場時，可以聽到她的笑聲和哭聲。她離開法院時向媒體表示，「我們非常高興。」

卡洛爾指控川普1996年在紐約市古德曼高檔百貨公司(Bergdorf Goodman)試衣間對她性侵犯，還在此事件中撒謊，貶低她的人格。

陪審團裁決川普性侵和誹謗女作家卡洛爾案，川普要賠500萬元，但否決強暴指控。一位民眾在曼哈頓聯邦法院外手拿「川普有罪」標語。（路透）

非刑事案不判定「有罪」

由於此案不是刑事案件，陪審團未被要求判定川普「有罪」或「無罪」，而是判定他是否對襲擊卡洛爾負有責任。美國地區法官卡普蘭(Lewis Kaplan)以書面指示，要求陪審員決定「壓倒性證據」是否顯示川普「強暴」(raped)、「性虐待」(sexually abused)或「強行觸摸」(forcibly touched)卡洛爾；陪審團選擇了「性虐待」和「強行觸摸」。依紐約州法，性虐待或強行觸摸沒有強暴嚴重。

陪審團還被要求確定川普行為是否「故意或肆意疏忽、魯莽或故意無視卡洛爾女士的權利」；陪審團答「是」；陪審團還認定，川普在社群媒體發文對卡洛爾的言辭攻擊，是「誹謗性的」、「虛假的」且具「真正的惡意」。

卡洛爾曾說，「#我也是」(#MeToo)反性騷與反性侵運動讓她決定挺身而出；陪審團裁定出爐後，卡洛爾聲明表示，控告川普是為證明自己清白、讓生活重回正軌，「今天，全世界總算知道真相。這不只是我的勝利，也是每位因不被相信而受苦的女性的勝利」。

卡洛爾的律師在結辯時指稱，川普有襲擊女性歷史，並強調川普在審判期間始終拒絕出庭為自己辯護。川普的律師則辯稱，卡洛爾為經濟利益編出故事，出於政治動機攻擊川普。

川普的律師塔科皮納（Joe Tacopina）表示，川普將會提起上訴。（路透）

紐約時報報導，現年76歲的川普多年來遭眾多女性指控行為不當，他始終矢口否認，而卡洛爾案是相關指控中首宗成功通過陪審團檢驗的官司。

由於訴訟時效早已過期，川普不能因性侵犯受到刑事起訴。卡洛爾最早在2019年控告川普誹謗，2022年紐約州推出「成人倖存者法」允許已逾訴訟時效期的性犯罪受害者在2023年11月前提出民事索賠，卡洛爾即依該法控告川普性侵。

川普還有多項刑事官司

此案在政治上對川普會否造成傷害或有任何助益，有待觀察；他另外還面臨了多項刑事調查，包括因2016年大選前向色情女星「風暴女」丹尼爾斯支付封口費而面臨多項刑事指控；2020年總統大選後向喬治亞州官員施壓、2021年1月6日涉嫌煽動支持者闖進國會、在佛羅里達州海湖莊園私宅(Mar-a-Lago)搜出機密文件等案。