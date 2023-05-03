「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

81歲的傑西卡·利茲出庭作證形容川普於1979年在飛機上「想親吻我，抓住我的乳房，就好像他有40億隻手。」（歐新社）

前專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)控告前總統川普 在1996年強暴案，2日有多名證人出庭，包括指稱川普44年前在一架飛往紐約的航班座位上對她毛手毛腳的女性傑西卡·利茲(Jessica Leeds)；她形容那次遭遇「完全出乎意料」、「沒有談話」、「就像一場扭打」，「他想親吻我。想把我拉向他。他抓住我的乳房。就好像他有40億隻手。」

現年81歲的利茲告訴陪審團，當時川普在德州 飛往紐約的航班上，對時年37歲的她毛手毛腳。

利茲是法院裁定允許就川普過去涉嫌性侵事件作證的兩名女性之一。卡洛爾的律師表示，這些證詞顯示川普一貫行為模式。

利茲最早是在2016年總統大選前向紐約時報就此事提出控訴。她2日作證表示，1979年那天她從經濟艙座位被升等到頭等艙，結果坐在川普旁邊。「我坐下時，坐在窗邊的那位先生自我介紹是川普。我們握了握手。在機上提供餐飲並被清理乾淨後，川普突然開始親吻我並撫摸我。」

她說，「當他開始把手伸進我的裙子時，我生出了一股力量，掙脫了束縛，衝回後方座位」。利茲回憶說，飛機在紐約著陸後，因為不想再遇到川普，她等所有乘客下機才離開。當時她沒有向航空公司、警察 或她老闆報告，因為那是一個「女性不會抱怨工作場所事情」的年代；「那個時候的工作環境，男人基本上大多可以逍遙法外」。

一直到川普開始競選總統時，利茲開始將此事告訴家人、兒女、鄰居和讀書會會友和任何願意聽她說話的人，因為她認為「他不是我們想要他成為總統的那種人」。

川普否認了這些指控；他2016年在一次集會上告訴支持者，「相信我，她不會是我的第一選擇」。如此用詞，和他否認卡洛爾指控他在曼哈頓高檔百貨公司更衣室強暴她一案的回應用語雷同；川普也曾表示，卡洛爾「不是他的菜」。