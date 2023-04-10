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變英雄？ 川普庭訊變廣告噱頭 黨內支持度58%領先

編譯俞仲慈／綜合9日電
川普遭到起訴後，一款印有川普大頭照並加註「無罪」(Not Guilty)字樣的T卹，一件售價47元以籌措競選財源。（取自Truth Social）
川普遭到起訴後，一款印有川普大頭照並加註「無罪」(Not Guilty)字樣的T卹，一件售價47元以籌措競選財源。（取自Truth Social）

前總統川普因為封口費案成為首位遭起訴的卸任總統，不過其競選團隊卻逆向操作，將川普塑造成對抗司法的大英雄，將日前法院應訊場面拍成競選廣告，再透過自創媒體「真實社群」(Truth Social)播出，吸引支持者目光，根據最新民調顯示，川普目前以58%高支持度領先群雄，贏得黨內初選機會愈來愈高。

川普最新競選廣告，以電影手法拍攝，將觀眾帶到紐約曼哈頓法院，接著川普在律師團隊簇擁下，現身法院應訊，大批支持者沿途揮舞旗幟和星條旗，表達支持川普力抗司法的堅定立場；同時廣告也將庭訊當天晚上，川普在佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)演說，支持者歡欣鼓舞的熱情場面帶入，展現川普揮軍2024大選的氣勢。

藉由這支新廣告，川普不但大肆批評曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)，也明確告訴支持者，如果對他不滿意，不需要捐款，但如果覺得滿意，就應該捐款支持他的競選活動。

事實上，川普遭到起訴後第一個24小時，即募款逾400萬元，募款能力在黨內無人能及，同時打鐵趁熱推出 一款印有川普大頭照並加註「無罪」(Not Guilty)字樣的T恤，一件售價47元以籌措競選財源。

根據路透(Reuters)與民調機構「艾普索斯」(Ipsos)在6日公布的民調顯示，49%受訪者認同紐約檢方起訴川普，顯示當前國內民意對於川普涉及的不法刑事案件，呈現兩極反應。

同時政黨傾向更是左右選民立場的關鍵因素，民主黨支持者以壓倒性84%認同起訴，相對之下，共和黨支持者只有16%認同。

至於起訴川普對2024大選造成的影響，共和黨支持者約40%表示更傾向投票給川普、12%則表示不會，還有38%表示沒有影響。

同時共和黨支持者58%表示川普是心中首選候選人，此一比率較3日公布的48%大幅上揚，至於尚未表態參選的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)以21%屈居第二，遠遠落後於川普。

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