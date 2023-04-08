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川普封口費案紐約主審法官默欽 曾捐款民主黨

編譯陳韻涵／綜合7日電
前總統川普「封口費」案的紐約州高等法院主審法官默欽(圖)被爆曾於2020年捐款給民主黨及拜登總統共35元，引發他是否能以公平立場處理川普案的質疑聲浪。(路透)
前總統川普「封口費」案的紐約州高等法院主審法官默欽(圖)被爆曾於2020年捐款給民主黨及拜登總統共35元，引發他是否能以公平立場處理川普案的質疑聲浪。(路透)

主審前總統川普「封口費」案的紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)曾於2020年捐款給民主黨拜登總統共35元，金額雖甚少，卻引發他是否能以不偏不倚的立場處理川普案件的質疑聲浪，但應不足以構成讓他迴避該案的理由。

這筆政治獻金無疑非常小額，卻讓默欽遭川普抨擊為「痛恨川普的法官」；川普多次抱怨默欽去年審查川普集團的案件，判決該集團稅務詐欺定讞。

CNN法律分析專家霍尼格(Elie Honig)指出，「儘管數額小，現任法官無論捐多少給單一政黨候選人或陣營，都令人訝異」。

聯邦選務紀錄顯示，默欽2020年7月三度透過ActBlue線上平台，捐款給民主黨候選人及該黨黨團，15元捐給拜登競選團隊，10元捐給選民延伸組織「Progressive Turnout Project」，另捐10元給前述組織的分支團體「阻止共和黨人」(Stop Republicans)。 

紐約大學憲法學者吉勒爾斯(Stephen Gillers)說，紐約和其他多數美國司法轄區一樣，適用「美國律師公會模範職業倫理法規」(ABA Model Rules)，禁止律師「為候選人或政治組織募資、付費評估或捐款」。

吉勒爾斯說，「捐款給拜登和『阻止共和黨人』屬違規，除非有其他允許此行為的解釋」。

吉勒爾斯被問到若有人投訴，這筆捐款的數額也會由於非常小，而可能被視為微不足道，但紐約州的司法行為委員會(Commission on Judicial Conduct)將會提醒默欽相關規定。

至於默欽的小額捐款是否會構成撤換法官的司法挑戰，吉勒爾斯表示，「絕對不會」。

川普的律師尼切爾斯(Susan Necheles)對於默欽對民主黨的捐款不予置評。

川普一直攻擊默欽及其家人，默欽女兒任職的政治顧問公司曾為拜登競選團隊服務，目前改為副總統賀錦麗的競選團隊效命。

有線電視新聞網(CNN)報導，紐約市警局收到許多針對默欽的威脅，但尚無明確且實際的威脅。

川普的律師塔科皮納(Joe Tacopina)6日譴責威脅默欽的人，稱這些威脅「駭人且我們譴責任何參與這類行為的人」。

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