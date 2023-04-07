守護神恐成催命符 八卦之王或被要求作證川普封口費案

美國小報「國家詢問報」母公司「全美媒體公司」前執行長派克。(美聯社)

國家詢問報（National Enquirer）母公司全美媒體公司（American Media）前執行長派克（David Pecker）作為八卦之王，曾協助前總統川普 在2016年大選期間掩飾醜聞以維護其形象，如今卻可能被曼哈頓 地區檢察官 要求在川普封口費案中擔任證人，對川普不利。

檢察官指出，2016年大選競選期間，川普請當時還是執行長的派克替他壓下可能浮上檯面的性醜聞，向緋聞對象購買獨家新聞爆料權利然後束之高閣，以維護川普形象。該協議源於兩人間以互利和人情交易為特徵的長期關係。

川普四日對於在2016年大選前34項偽造商業記錄重罪，以掩蓋支付成人片女星「暴風女丹尼爾斯」封口費表示不認罪。這起案件很大程度上仰賴川普前律師柯恩的證詞，他安排支付封口費一事。川普的前平事人柯恩是已被定罪的重罪犯，現在成為川普的敵人，川普的辯護律師團肯定會在法庭上攻擊他的公信力。

檢察官表示，他們計畫利用派克支持柯恩提供的證據。柯恩2018年承認犯下違反聯邦競選財務法和對國會說謊等罪行。

派克透過發言人拒絕回應。

前曼哈頓地區檢察官、現為刑事辯護律師的戈特利布表示：「檢察官總是對重要證人已認罪，甚至是公認的騙子感到憂心。」

Cozen O'Connor律師事務所資深顧問馬費歐表示，派克「大概沒有像柯恩那樣背負同樣的包袱」。

柯恩可能是唯一能直接連接川普各方面涉嫌會計詐欺的目擊者。但法律專家表示，派克可能談到封口費案，乃至壓制威脅川普得到總統候選人資格文章的更廣泛面向，並支持柯恩所聲稱川普是這些案件核心的論點。