川普月底再出庭 這回是「強暴案」

川普被控性侵官司， 他4月25日將在紐約出庭。（美聯社）

川普 4日才因封口費案被控34項偽造商業紀錄重罪，本月底他將再度面臨另一場法律攻防，這次是與專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)控告其性侵 的官司有關。

卡洛爾指控川普1990年代中期在紐約市曼哈頓布格多夫古德曼百貨(Bergdorf Goodman)的更衣室性侵她，卡洛爾對川普提出兩件民事訴訟，其中一項陪審團審判將於4月25日在紐約進行。她對川普提出的誹謗訴訟則被法官無限期擱置。

川普及卡洛爾預計都將出庭作證。

川普堅決否認性侵指控，去年10月法官下令川普提供書面證詞，川普回應他不認識卡洛爾。

他還評論卡洛爾的外表，在接受詢問期間表示卡洛爾「不是我的菜」。

答訊過程中，川普看到1987年與卡洛爾在社交場合的合影時，把卡洛爾指稱為他的前妻瑪拉·梅普斯(Marla Maples)。

曼哈頓聯邦法官凱普蘭(Lewis Kaplan)上個月裁定，川普在「走進好萊塢」(Access Hollywood)節目中發表貶低女性言論的錄音可作為呈堂證據。

凱普蘭同時裁定，另外兩名同樣聲稱遭到川普性騷擾 的女性可出庭作證。

傑西卡·利茲(Jessica Leeds)將作證川普在1979年一班機上對其襲胸，並企圖將手放在她的裙子上，另一人是時人雜誌(People)記者娜塔莎·斯托伊諾夫(Natasha Stoynoff)，她指控2005年前往佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)採訪川普和妻子梅蘭妮亞(Melania)時，曾被川普性騷擾。

川普否認兩人的說法，但她們的證詞可能大幅提升川普出庭為自己辯護的機會。

川普可能付出的代價

卡洛爾的控告要求川普為她的痛苦、心理傷害、尊嚴損失、名譽損害給予補償和懲罰性賠償，如果川普被判負有法律責任，將被判應賠償的金額，但與封口費案不同的是，本案不會面臨牢獄之災。

川普本人將性侵指控稱為政治動機。

凱普蘭上月的裁決宣布將對紐約陪審員的身分保密，保護他們不受到川普支持者或川普本人的騷擾。