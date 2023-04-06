上任來鋒頭全被前總統搶走 拜登創逾百年紀錄

拜登總統4日花四分鐘對全美民眾發表談話，主題為人工智慧帶來的機會與威脅。(路透)

4月4日這天，拜登 總統花了四分鐘對全美民眾發表談話，主題是人工智慧帶來的機會與威脅；然而，媒體當天卻出動直升機空中跟拍，鏡頭緊追的對象則是距華府200多哩之遙、在紐約市過堂的前總統川普 ；川普寫歷史成為美國首位被起訴的卸任總統之際，拜登也寫下另一個逾百年紀錄。

拜登低調地以科技政策為重點，川普則在紐約按指紋過堂，場景對比反映了拜登上台兩年多來一直面臨的特殊挑戰；過去100多年來，從未有任何現任總統像拜登一樣，大眾注意目光完全被前任總統搶走。如今川普成為美國史上第一位遭刑事起訴的現任或前任總統，接下來全國輿論風向必定再度圍繞川普。

媒體鋪天蓋地報導川普出庭，直逼當年遭控殺害妻子的前職業美式足球NFL明星球員辛普森(OJ Simpson)1990年代開著白色福特(Ford)Bronco休旅車，被警察在加州高速公路上追逐時的景象。

鎂光燈聚集於川普身上，拜登彷彿成了配角，把舞台中央位置讓給前總統；紐約時報分析，拜登至今似乎對此不以為意，白宮 並沒有任何試圖跟川普搶新聞的動作。

以4日來說，下午2時59分媒體被帶到採訪地點，因感冒而聲音沙啞的拜登簡單說了幾句話，記者在3時3分就被護送離開了；十分鐘之後，白宮發布通知，說拜登當日公開行程已結束。

前總統歐巴馬任內的白宮公關主任珍妮佛‧帕梅瑞(Jennifer Palmieri)分析，2023年還將是與川普有關的一年，川普的各種訴訟麻煩將成為重要新聞。她說：「白宮可以如何因應呢？從某種程度來看，其實沒關係。這些新聞報導將會炒到高點，然後就會消退。拜登必須做的就是當好一個避免混亂的總統。」

報導指出，川普引發的各種瘋狂與混亂，剛好印證了為何選民願意支持拜登，因為拜登展現了能在風暴中維持穩定。