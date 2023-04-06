不滿被起訴 川普促國會共和黨刪司法部、FBI經費

因封口費案遭紐約地方法院起訴的前總統川普，5日把矛頭指向聯邦執法部門，要求國會的共和黨人削減司法部及聯邦調查局(FBI)的經費。圖為他4日晚在佛州對支持者講話。(Getty Images)

前總統川普 在否認34項偽造商業紀錄的重罪後，5日把矛頭指向聯邦執法部門，要求國會的共和黨 人削減司法部 及聯邦調查局(FBI)的經費。

儘管此次提出檢控的不是聯邦執法部門而是曼哈頓地區檢察官，但川普正面對由司法部長加蘭德(Merrick Garland)任命、特別檢察官史密斯(Jack Smith)的兩項刑事調查，有關調查近期顯然加速展開，因此不排除數案齊發。

史密斯主要調查川普及其盟友試圖推翻2020年大選結果，以及離任後仍保留機密文件。

川普5日在他自己的社交平台貼文，說國會內的共和黨人應裁撤對司法部及FBI的撥款，並以全部大寫字體說直到他們「醒悟」(COME TO THEIR SENSES)。

不過川普的要求不大可能獲得國會重視，首先是民主黨控制參院，其次是即使共和黨控制眾院，若削減撥款就等於政策急轉彎，因為共和黨一向支持為執法部門提供龐大撥款，更反對左派人士削減警察部門經費的建議。

川普在2017至2021年擔任總統期間，本身也全力支持增加對司法部撥款。白宮數據顯示，這四年內撥款增加4%，達到387億元。

另一個更讓人質疑的是，隸屬司法部的FBI，現任局長雷伊(Christopher Wray)是川普2017年親自任命，接替遭他開除的前局長柯米(James Comey)；路透報導，他現在針對FBI發飆，一般人都看得到是出於個人報復。

況且，就算聯邦執法部門的資金減少，也不會影響喬治亞州地方檢察官對川普的刑事調查。此案的重點是川普2020年大選在喬州落敗後，他是否試圖推翻選舉結果。

目前國會共和黨人要求大幅削減聯邦開支，以換取同意提高美國債務上限，但直至現在尚未提出具體建議，因此川普的說法與黨內主流立場截然不同。

FBI及司法部均拒絕對川普的言論置評。