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檢方起訴川普案由遭質疑 罪名是否成立 專家這麼說

編譯潘勛／綜合5日電
曼哈頓地方檢察官白艾榮4日舉行記者會，介紹川普封口費案案情。(Getty Images)
曼哈頓地方檢察官白艾榮4日舉行記者會，介紹川普封口費案案情。(Getty Images)

曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin Bragg)起訴前總統川普的案由，碰到高牆般的質疑，包括左傾的法律專家、自由派名嘴及共和黨內反川人士，都想了解他如何將川普繩之以法；刑事犯罪辯護專家認為，本案川普被控罪名能否成立，要看檢方能否證明川普的犯罪意圖，和對選舉法的詮釋能否打動大陪審團。

Politico政治網站5日報導，川普遭傳訊之後，即便天生就站白艾榮那一邊的人都百思不解，而川普勢力範圍顯然因立案因由很不穩而壯了膽。

白艾榮的立案理論迄今大致讓人想不通，此外明顯缺乏證據，都讓司法界及國會裡的反川人士憂心忡忡。

兩次彈劾川普都投下贊成票的共和黨參議員羅穆尼(Mitt Romney)表示，川普的性格及言行都不適合出任公職，但他認為白艾榮把刑事重罪罪名加到川普身上太牽強，是在吻合政治議題；檢察官衍生太過設下先例，想把政敵入罪，也損傷民眾對國家司法體制的信任。

白艾榮幾個月前才將本案摁下來，何以要重啟，有些人百思不解；另些人質疑特定事項，例如白艾榮要如何才能把「偽造生意紀錄」，拉抬成指控川普犯下重罪，這麼做要有川普是想掩飾另一項犯罪的證據。還有些人著眼點在事隔六年才提起罪名，會讓川普以超過法律追溯時效而請求撤銷全案。

華爾街日報(WSJ)報導，刑事司法專家認為，白艾榮控告川普的罪名，有2016年總統選舉前付封口費給色情片女星，接下來多次偽造生意紀錄而違反紐約州相關法律；起訴書宣稱川普及其同夥的偽造經商紀錄，已觸犯選舉法，同時有更大計畫，想在2016選戰期間，壓下有關川普的負面新聞。

按紐約州法，偽造經商紀錄若經證實想隱藏、遂行另項罪行，得處四年有期徒刑，但要證明犯行是有意為之的詐騙。

白艾榮還有一堆看來頗有希望的證據、證詞。但一些法律觀察家認為，川普是前總統、最有希望獲共和黨提名為2024年總統候選人，用這些輕微的刑事罪名起訴他太微妙，前所未見；另外，只由模稜兩可的證據，還有一個狂熱反川人士的證詞，就說罪名成立，基礎不太穩固。

川普 白艾榮 共和黨

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