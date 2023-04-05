我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臉書詐騙猖獗…一頁式購物網 矽谷生化博士也中招

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

空拍機追蹤密切報導 川普封口費案「讓媒體重溫舊時光」

中央社／紐約4日綜合外電報導
川普出庭，媒體成員聚集在曼哈頓刑事法院。（路透）
川普出庭，媒體成員聚集在曼哈頓刑事法院。（路透）

對全美國和川普來說，美國前總統遭到起訴是史無前例的一天，但對電視新聞報導機構來說，出動空拍機跟拍車隊密切追蹤報導，感覺似乎回到了過去。

美聯社報導，川普遭起訴的報導今天攻占各大新聞台版面。媒體等著捕捉川普的面部表情，對他的心理活動進行解讀，從空中追蹤他的車隊行動，推敲川普被逮捕時會是什麼感覺。

媒體出動空拍機追蹤川普的車隊。（路透）
媒體出動空拍機追蹤川普的車隊。（路透）

正面臨窘境的有線新聞媒體因為這次報導，追憶起過去的美好時光。川普過去兩次參與總統競選、兩度遭到彈劾，電視台當時密切追蹤報導，觀眾則是看新聞緊盯事態發展，深怕漏掉任何消息。

川普面臨34項偽造商業紀錄的重罪，讓媒體這兩天有機會重溫舊時光。

川普面臨34項偽造商業紀錄的重罪。（Getty Images）
川普面臨34項偽造商業紀錄的重罪。（Getty Images）

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）法律分析師塞瓦約斯（Danny Cevallos）在特別報導中說：「這是傳訊史上最重大的一次傳訊。」

川普昨天從佛羅里達州飛抵紐約，有線電視新聞台再度展現追新聞手段無底線。從川普在佛州起飛、降落紐約，他的車隊前往曼哈頓川普大廈（Trump Tower），新聞台以空拍機全程跟拍，對案件進行數小時報導。

川普出庭攻占4日全美新聞頭條。（Getty Images）
川普出庭攻占4日全美新聞頭條。（Getty Images）

福斯新聞頻道（Fox News Channel）用空拍機拍攝停在佛州停機坪上的川普專機，人在專機上的川普次子艾瑞克（Eric Trump）把電視畫面截圖上傳社群媒體推特（Twitter），寫道「從飛機上…看著飛機」。

俄亥俄州前州長凱西克（John Kasich）今天在MSNBC節目上說，這樣鋪天蓋地的報導簡直「荒謬」。他說：「還有更多有趣的事情正在發生，但我想我們都被這件事迷住了。」

川普 佛州 社群媒體

上一則

蔡英文將晤麥卡錫 18位與會眾議員名單先曝光

下一則

中國駐美大使空懸逾3個月破紀錄 凸顯雙方關係鬧僵

延伸閱讀

川普封口費案「2號女郎」 自曝兩人交往10個月

川普封口費案「2號女郎」 自曝兩人交往10個月
川普出庭場外熱鬧 挺川華裔搖旗吶喊

川普出庭場外熱鬧 挺川華裔搖旗吶喊
川普涉掩蓋私生子 起訴書曝付錢給門衛、玩伴女郎掩飾外遇

川普涉掩蓋私生子 起訴書曝付錢給門衛、玩伴女郎掩飾外遇
川普過堂後返佛州演講：沒想到美國會起訴前總統

川普過堂後返佛州演講：沒想到美國會起訴前總統

熱門新聞

蔡英文離開下榻的樂天飯店前往僑宴時，神情愉快。（美聯社）

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

2023-03-30 05:56
川普成為第一位遭起訴的卸任總統。(Getty Images)

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

2023-03-30 23:50
已在美國登陸的中國電商平台「拼多多」，被指可監控手機用戶的一切動態，侵犯隱私及資訊安全。(本報系資料照片)

CNN：拼多多是中國最可怕程式 監視用戶侵犯隱私 極難移除

2023-04-03 02:30
前總統川普第一任妻子伊凡娜‧川普(Ivana Trump)。(路透)

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

2023-03-28 10:07
重點周刊（Le Point）3月30日出刊的封面故事是中國，標題為「謊言帝國」。（取材自臉書）

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

2023-04-02 21:05
越來越多中國籍移民以陸路方式偷渡入境。(路透)

中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南

2023-03-30 10:42

超人氣

更多 >
吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次
美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？
洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡
這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首

這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首
川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人