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川普過堂後返佛州演講：沒想到美國會起訴前總統

記者顏伶如／綜合報導
川普支持者4日在紐約五大道川普大廈前撐旗，力挺川普2024大選。(美聯社)
川普支持者4日在紐約五大道川普大廈前撐旗，力挺川普2024大選。(美聯社)

前總統川普因「封口費」案遭到起訴，4日在紐約過堂之後，搭乘專機返回佛州，川普當晚在私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)對支持群眾發表演說聲稱：「我唯一犯下的罪就是毫無畏懼地捍衛我們的國家。」

川普妻子梅蘭妮亞(Melania Trump)、么兒拜倫(Barron Trump)、長女伊凡卡(Ivanka Trump)及女婿庫許納(Jared Kushner)均沒有出席海湖莊園宴會廳的川普演講現場。川普長子小唐納(Donald Trump Jr.)、次子艾瑞克(Eric Trump)和次女蒂芬妮(Tiffany Trump)則在現場。

根據媒體報導，川普辯護律師團原本擔心紐約州高等法院法官默欽(Juan Manuel Merchan)可能下達「封口令」(gag order)。由於法官並未發布封口令，因此川普完成過堂程序之後，可以暢所欲言。

76歲的川普在演說中說，「從沒想過這種事情竟會在美國發生」。他說，身為前任總統竟遭到起訴，紐約檢察官「讓我們國家蒙羞」。

他說：「我唯一犯下的罪就是毫無畏懼地捍衛我們的國家，不讓那些想要破壞國家的人得逞。」

在25分鐘的演說中，川普多次提到自己就是司法系統淪問武器的受害者，也是遭受民主黨政治攻擊的受害者，因為民主黨正千方百計阻撓他再次入主白宮

除了「封口費」案，川普也因涉嫌推翻2020年大選結果而遭聯邦調查及喬治亞州檢察官調查，川普遭控卸任後擅自將機密檔案帶離白宮同樣目前正由特別檢察官調查中。

對於遭受調查的案件，川普在演說中為己辯護說，以「總統文件法」( Presidential Records Act)架構來看，並沒有任何違法之處。川普說，手中持有的機密檔案其實比拜登總統擔任副總統期間私自帶走的檔案數量還少。

在紐約過堂之前，川普曾在社群網站發文砲轟法官是個「痛恨川普的人」(Trump hater)，存有偏見。

4日上午，川普發文寫道「封口費」案應該從曼哈頓改到對共和黨較有利的史泰登島(Staten Island)審理，並批評默欽的34歲女兒蘿倫‧默欽(Loren Merchan)曾在賀錦麗2020年競選團隊任職。

下午過堂之後，川普則發文痛批曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin Bragg)及「封口費」緋聞女主角丹尼爾斯(Stormy Daniels)。

川普 檢察官 白宮

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