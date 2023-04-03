CNN：即將赴紐約出庭應訊 川普周末在佛州意外冷靜

前總統川普2日離開高爾夫球俱樂部時，朝窗外豎起大拇指。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)3日報導，前總統川普 因為「封口費」案遭曼哈頓大陪審團起訴即將出庭應訊，但周末期間表現「令人意外地冷靜」(surprisingly calm)，除了在佛羅里達州打高爾夫，也盤算如何利用這起案件達到讓再戰2024競選加分的效果；川普預訂美東時間下午3時左右飛抵紐約拉瓜地亞機場 (LaGuardia Airport)，川普在法院現身時並不會戴手銬。

起訴書目前仍未獲得法院解密，但報導指出，川普面臨與商業詐騙有關的30多項罪嫌。

了解川普行程的消息人士說，川普3日中午時分將從佛州 出發，預訂美東時間下午3時左右飛抵紐約拉瓜地亞機場，3日晚間在川普大廈(Trump Tower)過夜，4日過堂一結束就會立即返回佛州。

CNN報導，為了因應川普出庭，曼哈頓法院4日當天其他審訊及絕大多數法院活動都將暫停。特勤局(Secret Service)、紐約市警察局以及法警正在協調維安任務；4日下午川普前往與法院位於相同建築物的區域檢察官辦公室時，將有特勤局人員隨行。

報導指出，川普將經過被告報到登記程序包括按指紋等，至於拍攝嫌犯檔案照(mug shot)的環節，消息人士則說目前尚不確定將在哪個地點完成拍攝，主管機關擔心川普檔案照如果外洩，將觸犯紐約州州法。

報導指出，通常嫌犯被捕時，在報到登記程序完成後，會被暫時押入靠近法院的監獄等待過堂，但川普則會從後方走廊離開，搭乘電梯抵達法庭所在的樓層，然後從公共走廊進入法庭；川普在法院現身時並不會戴手銬，但身邊會圍繞著配槍聯邦探員。

CNN報導，幾乎可能確定的是，過堂程序完成後，川普將獲得自行擔保獲釋(released on own recognizance，ROR)，但法院可能為川普設下旅行限制。