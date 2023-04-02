18套劇本 川營操作「辛普森案」加強版 藉起訴募款固盤

前總統川普團隊有意對他被起訴一事反向操作，變成前美式足球明星辛普森殺妻案的「加強版」，吸引關注與支持。圖為川普1日乘轎車離開川普國際高球俱樂部時，對支持者比讚。(Getty Images)

前總統川普 團隊針對他遭紐約曼哈頓地區檢察官辦公室起訴，本就準備好「18套劇本」，3月30日大陪審團決定起訴之後，劇本已經啟動；川普準備赴紐約地檢辦公室報到，一名幕僚把按理會出現的媒體瘋狂報導，比擬為前美式足球明星辛普森殺妻案的「加強版」。

政治新聞網站Politico報導，對常人來說，被起訴會有挫折感，但在川普的人馬看來，卻是天賜良機；助理積極行動，用被起訴的由頭來募款、動員忠忱之士，進一步鞏固挺川基本盤，以備共和黨初選。

川普本就愛替電視準備好戲，期待媒體對大陪審團決定的報導，或許能助他贏得同情及支持。他的團隊正在準備雜耍好戲，電視新聞網可能派直升機空拍，誇張地報導川普從他所居住的佛州海湖莊園到棕櫚灘國際機場，再由紐約市拉瓜地亞機場 到曼哈頓南區。

川普競選陣營為此刻鋪排謀畫已有數周，新聞終於出來，說他為2016年總統選舉前些天，付封口費給色情片女星丹尼爾斯一案，面臨刑事指控，各種應對備案立即啟動。

川普陣營反應迅速，新聞才披露他被起訴幾分鐘，就公布川普聲明，稱本案為「政治迫害及干預選舉，程度之高為史上之最」。

接下來是呼籲捐款給川普，然後支持者的聲明潮水般湧至，奔走相挺川普；幕僚們表示，接下來還有更多；團隊已召集律師及代理人組成人馬，準備接下來幾天上電視、電台，把選戰陣營批准的論點散播出去，按道理也會用臉書呼籲小額捐款。

種種行動都凸顯川普團隊相信，他被起訴可以反向操作，有助於選情，至少短期如此。川普以前就曾身陷官司，相信揆諸往事，這次被起訴可以讓他在政治面加分；話雖如此，前總統被起訴卻前所未有。

知情人士表示，川普遭起訴新聞傳出時，他本人跟幕僚群都被攻了個出其不意；新聞雖然突如其來，但他們的準備可非如此。過去兩周，川普及他的人馬一直注意哪些共和黨人在批駁本案，力挺前總統。