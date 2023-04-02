18套劇本 川營操作「辛普森案」加強版 藉起訴募款固盤
前總統川普團隊針對他遭紐約曼哈頓地區檢察官辦公室起訴，本就準備好「18套劇本」，3月30日大陪審團決定起訴之後，劇本已經啟動；川普準備赴紐約地檢辦公室報到，一名幕僚把按理會出現的媒體瘋狂報導，比擬為前美式足球明星辛普森殺妻案的「加強版」。
政治新聞網站Politico報導，對常人來說，被起訴會有挫折感，但在川普的人馬看來，卻是天賜良機；助理積極行動，用被起訴的由頭來募款、動員忠忱之士，進一步鞏固挺川基本盤，以備共和黨初選。
川普本就愛替電視準備好戲，期待媒體對大陪審團決定的報導，或許能助他贏得同情及支持。他的團隊正在準備雜耍好戲，電視新聞網可能派直升機空拍，誇張地報導川普從他所居住的佛州海湖莊園到棕櫚灘國際機場，再由紐約市拉瓜地亞機場到曼哈頓南區。
川普競選陣營為此刻鋪排謀畫已有數周，新聞終於出來，說他為2016年總統選舉前些天，付封口費給色情片女星丹尼爾斯一案，面臨刑事指控，各種應對備案立即啟動。
川普陣營反應迅速，新聞才披露他被起訴幾分鐘，就公布川普聲明，稱本案為「政治迫害及干預選舉，程度之高為史上之最」。
接下來是呼籲捐款給川普，然後支持者的聲明潮水般湧至，奔走相挺川普；幕僚們表示，接下來還有更多；團隊已召集律師及代理人組成人馬，準備接下來幾天上電視、電台，把選戰陣營批准的論點散播出去，按道理也會用臉書呼籲小額捐款。
種種行動都凸顯川普團隊相信，他被起訴可以反向操作，有助於選情，至少短期如此。川普以前就曾身陷官司，相信揆諸往事，這次被起訴可以讓他在政治面加分；話雖如此，前總統被起訴卻前所未有。
知情人士表示，川普遭起訴新聞傳出時，他本人跟幕僚群都被攻了個出其不意；新聞雖然突如其來，但他們的準備可非如此。過去兩周，川普及他的人馬一直注意哪些共和黨人在批駁本案，力挺前總統。
佛州州長德桑提斯上周記者會上揶揄川普突然發現自己置身與色情片女星的醜聞，川普反擊，暗諷德桑提斯自己很快也會嘗到不實指控。川普先在Truth Social貼文，後來不夠滿意而刪，再貼更羶色腥的，不僅無端暗示德桑提斯面臨的指控不僅牽涉到女人，還有男人，而且事涉「未成年人」。
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