川普遭訴 潘斯批「重傷國家」 德桑提斯斥很不美國

很可能成為川普2024年總統大選共和黨內最強競爭對手的佛州州長德桑提斯稱起訴川普「很不美國」，他並表示佛州不會協助任何引渡川普的要求。(Getty Images)

前副總統潘斯(Mike Pence)3月30日抨擊曼哈頓大陪審團起訴前總統川普 的決定「令人憤慨」，指出這一案件只會進一步使國家分裂；很可能成為川普2024年總統大選共和黨 內最強競爭對手的佛州 州長德桑提斯(Ron DeSantis)稱這一起訴川普「很不美國」，並表示佛州不會協助任何的引渡要求。

潘斯在有線電視新聞網(CNN)的訪問中表示：「這一針對美國前總統競選資金議題、前所未有的起訴令人憤慨，對於數百萬美國人來說更像是一場政治訴訟。」

他稱起訴的決定是「對國家的巨大傷害」，「美國人民會關注這件事並將其視為國內又一個政治犯罪化的例子」。

川普與其盟友齊聲譴責這次起訴是一次政治化的訴訟，意圖損害他在共和黨總統大選初選民調的領先地位。

而對於川普若被定罪是否應該退出2024年總統大選競選，潘斯拒絕表態；CNN主播布里澤(Wolf Blitzer)問川普是否應被撤銷提名資格或退出競選，潘斯回答：「做這個決定還需要很久的時間，我保證若時間接近會回答這一問題。」他表示不想談論假設性問題。

而被視為川普潛在的頭號競爭對手的德桑提斯，也在川普被起訴後發文：「以法律系統為武器推進政治議程，這顛覆了法治，這很不美國。索羅斯(George Soros)支持的曼哈頓地區檢察官一直扭曲法律，降低重罪等級，為犯罪行為辯解，然而他現在正濫用法律，針對政治對手。」

德桑提斯表示有鑑於此議題「有問題的情況」，佛州不會協助紐約州的引渡請求。

川普是佛州居民，預計下周被傳訊。根據佛州法律，州長可以干預有爭議的引渡案件，不過川普的律師此前曾表示他們不打算對抗引渡川普的要求。

已宣布將參與共和黨總統提名初選的前南卡羅來納州州長、前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)也在川普被起訴後不久推文：「比起正義這更像是報復。」