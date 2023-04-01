川普兒怒轟檢方還扯毛澤東 伊凡卡：愛父親也深愛國家
川普遭起訴，前總統的兒女反應強弱不一，長子小唐納(Donald Trump Jr.)狠批檢方，還扯上毛澤東、史達林、波布等殺人魔，長女伊凡卡僅說「我愛父親、愛國家，為兩者感到痛苦」。
曾在白宮任職的伊凡卡(Ivanka Trump)3月31日在Instagram上發表簡短感言，表達為父親、也為國家感到悲哀，也感謝各界給她父親的支持與關切。
川普女婿，也曾在川普執政時擔任總統顧問的庫許納(Jared Kushner)說，他和許多美國人一樣，對「反對黨的領袖遭到起訴感到很困惑」，不過這也顯示「民主黨有多怕川普，多怕川普擁有的政治力量」。
小唐納不像妹妹、妹夫這麼含蓄，3月30日就在網路評論節目Triggered上發飆，說法院大陪審團費了好幾個月，玩出「毛澤東、史達林和(柬埔寨殺人魔)波布都自嘆弗如的把戲」。
川普次子艾瑞克‧川普在推特上，把起訴他父親比作「第三世界檢察官的胡作非為」，是「選舉年針對政治對手的機會主義操作。」川普已投入2024年總統選舉，但選舉年不是今年。
艾瑞克後來接受福斯新聞主播漢尼提(Sean Hannity）訪問時，進一步把起訴他父親的司法人員形容成「和我父親的政治對手沆瀣一氣」的「邪惡、刻毒」之輩，並大聲譴責他們把政治和司法體系當作武器。
但他也替父親為僅屬「社會新聞」的不軌行為遭起訴抱不平，說任何男人到了人生某一階段總該放他一馬了吧；但漢尼提都反擊他說，2016年川普曾高喊要讓民主黨對手喜萊莉‧柯林頓入獄。
2016年川普和柯林頓競選時，不時拿她的「電郵門醜聞」奚落她，不斷在造勢大會上高喊「把她關起來！」事後經過多年的調查，柯林頓當國務卿時期用個人電郵信箱通訊，未涉洩漏國家機密。
川普不諱言，他2024年若重返白宮，一定會讓政治對手嘗到「有仇必報」的滋味。
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