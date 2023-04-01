我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯兆彩得主 砸590萬買碧昂絲也置產的豪宅區

哈利、梅根做慈善 一筆神祕1000萬捐款來自矽谷

川普案考驗美國民主 暴亂重演？影響2024？全球緊盯

編譯盧炯燊／綜合31日電

曼哈頓大陪團決定起訴前總統川普的消息傳出後，西方各大媒體紛紛迅速作出報導及評論，一些報章馬上更新頭版，頭版頭條標題由「他活該」乃至「逮捕的幽靈，令川普更強」等不一而足；但最明確的是，媒體均利用川普被起訴作為賣點，同時也反映報章的立場。

一些較嚴肅報章對此次起訴基本上從三方面作出評論，就是對美國民主的考驗，其次是擔心或會引發川普支持者的暴力騷亂，更有人關注是否影響2024總統選舉的選情。

英國「每日郵報」報導，無論如何，川普被起訴只會令美國進一步撕裂，民主黨人肯定會繼續拿此案來攻擊川普，若川普戴罪參選並成功當選，可以想像他上台後會對民主黨展開如何巨大的政治報復，這也勢將使兩黨對立走向一個新的高度。

當然更有不少報章藉機大肆渲染川普與案中女主角丹尼爾斯(Stormy Daniels)的情色關係來吸引讀者眼球。

德國「明鏡周刊」在國際版以題為「他活該」(He had it coming)來作為評論標題。法國「世界報」以「川普成為首位被起訴的美國前總統」作為說明。

在英國，川普被起訴的消息是在當地晚上10時半左右傳出，報章基本已完成編輯製作甚至付印，結果紛紛在第二版換頭條。

「泰晤士報」第二次版的頭版頭條標題為，「對前總統的歷史性檢控行動，川普行將被捕」；「每日電訊報」以「川普被控向色情女星付封口費」為題。

義大利的 la Repubblica 則以「街頭暴力的風險」為題，表達了對川普支持者可能再次觸發暴亂的關注。 西班牙最暢銷El Correo 的標題簡單直接「川普被起訴」。

至於一些小報則內容瞹眛，以圖片掛帥，大量刊登川普及丹尼爾斯的照片，甚至丹尼爾斯跳脫衣舞的圖片。

川普 民主黨 英國

上一則

蔡英文抵瓜地馬拉：台灣走向世界的腳步不會停

下一則

川普兒怒轟檢方還扯毛澤東 伊凡卡：愛父親也深愛國家

延伸閱讀

川普被起訴定於4日出庭 律師：不會戴手銬現身

川普被起訴定於4日出庭 律師：不會戴手銬現身
川普被訴 兒子轟檢方還扯毛澤東 伊凡卡嘆：我愛父親

川普被訴 兒子轟檢方還扯毛澤東 伊凡卡嘆：我愛父親
從政治素人當總統…川普訴訟案勢必再創「空前」紀錄

從政治素人當總統…川普訴訟案勢必再創「空前」紀錄
拜登4個「不評論」 回應川普遭刑事起訴

拜登4個「不評論」 回應川普遭刑事起訴

熱門新聞

田納西基督教小學27日上午發生致命槍擊案。(美聯社)

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

2023-03-27 14:11
川普成為第一位遭起訴的卸任總統。(Getty Images)

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

2023-03-30 23:50
前總統川普第一任妻子伊凡娜‧川普(Ivana Trump)。(路透)

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

2023-03-28 10:07
納許維爾小學發生槍案後，家長從會合區接走孩子。(美聯社)

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

2023-03-27 20:35
蔡英文離開下榻的樂天飯店前往僑宴時，神情愉快。（美聯社）

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

2023-03-30 05:56
美國3月最熱門的五個應用程式，有4個是中國打造的，其中包括快時尚零售商Shein。（路透）

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

2023-03-26 21:36

超人氣

更多 >
1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘
漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀
機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推

機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推
暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命
到Aldi超市購物 需要先知道的5件事

到Aldi超市購物 需要先知道的5件事