川普案考驗美國民主 暴亂重演？影響2024？全球緊盯

曼哈頓大陪團決定起訴前總統川普 的消息傳出後，西方各大媒體紛紛迅速作出報導及評論，一些報章馬上更新頭版，頭版頭條標題由「他活該」乃至「逮捕的幽靈，令川普更強」等不一而足；但最明確的是，媒體均利用川普被起訴作為賣點，同時也反映報章的立場。

一些較嚴肅報章對此次起訴基本上從三方面作出評論，就是對美國民主的考驗，其次是擔心或會引發川普支持者的暴力騷亂，更有人關注是否影響2024總統選舉的選情。

英國 「每日郵報」報導，無論如何，川普被起訴只會令美國進一步撕裂，民主黨 人肯定會繼續拿此案來攻擊川普，若川普戴罪參選並成功當選，可以想像他上台後會對民主黨展開如何巨大的政治報復，這也勢將使兩黨對立走向一個新的高度。

當然更有不少報章藉機大肆渲染川普與案中女主角丹尼爾斯(Stormy Daniels)的情色關係來吸引讀者眼球。

德國「明鏡周刊」在國際版以題為「他活該」(He had it coming)來作為評論標題。法國「世界報」以「川普成為首位被起訴的美國前總統」作為說明。

在英國，川普被起訴的消息是在當地晚上10時半左右傳出，報章基本已完成編輯製作甚至付印，結果紛紛在第二版換頭條。

「泰晤士報」第二次版的頭版頭條標題為，「對前總統的歷史性檢控行動，川普行將被捕」；「每日電訊報」以「川普被控向色情女星付封口費」為題。

義大利的 la Repubblica 則以「街頭暴力的風險」為題，表達了對川普支持者可能再次觸發暴亂的關注。 西班牙最暢銷El Correo 的標題簡單直接「川普被起訴」。

至於一些小報則內容瞹眛，以圖片掛帥，大量刊登川普及丹尼爾斯的照片，甚至丹尼爾斯跳脫衣舞的圖片。