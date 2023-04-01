川普50年前生平首遭起訴 處理方式和現在如出一轍

川普50年來面對大大小小的司法調查，幾乎都能全身而退。(美聯社)

在川普 成為美國史上首位遭起訴的卸任總統之際，人們不由得想起整整50年前，時年27歲的年輕川普首次與父親遭到起訴的案件。50年來，川普一直將自己描繪為完美的交易撮合者、終極脫逃藝術家；即便角色從創業家轉變為政客，川普面對大大小小的司法調查，不論來自聯邦或州政府、銀行或賭場監管機構、大批檢察官 和競爭敵手，他幾乎都能全身而退。

華盛頓郵報比較前後50年兩場官司指出，川普有關支付成人電影女星「風暴女」丹尼爾斯「封口費」一案的說法，沿用的還是他從1973年那場官司所設定的劇本。

1973年，當時聯邦檢察官指控川普和他著名紐約市公寓開發商父親弗雷德·川普(Fred Trump)拒絕租屋給非裔，涉嫌種族歧視 。川普先是否認指控，隨後表示不知道自己行為違法，然後透過律師指責政府進行子虛烏有的「蓋世太保式調查」。

這次，川普最初也是說他從未與丹尼爾斯發生過任何性關係，還私下向朋友說丹尼爾斯不是他喜歡的類型；接著，他說他不知道丹尼爾斯收到13萬元「封口費」，然後他說也許他知道這筆款項，但他從未下令自己的律師柯恩(Michael Cohen)這麼做。

多年來與川普密切合作的人士表示，對川普來說，起訴是非常公開的戲劇化事件第一步，他認為此案終將對他有利，可以鞏固基本盤，還能贏得其他選民同情，那些選民可能不喜歡他，卻不認為前總統涉及婚外情應該遭到起訴。

事實上，無論是在電視節目上、在法庭上、還是任何政治辯論，川普都聲稱自己可以勝過任何對手。他2015年曾向華盛頓郵報談到他從不接受辯論排練的理由：「我從不上課，要麼你擅長，要麼你不擅長。」

華郵指出，川普自認可以巧妙處理法律程序的強烈信心，主要源自兩個人：他那位和民主黨律師過從甚密的父親，以及曾因欺詐和偽證被取消律師資格的紐約權力掮客羅伊·科恩(Roy Cohn)；後者正是在1973年指導年輕川普如何面對檢察官並扭轉局勢的教練。

科恩建議川普告訴調查他的聯邦調查局「去死吧，我會上法庭戰鬥」；川普從此在職涯中一以貫之地使用同一策略：受到攻擊時，以壓倒性力量反擊。

50年前那場官司，科恩代表川普向政府提出1億元反訴。川普作證時，曾戲弄檢察官，聲稱他「不熟悉」住房歧視法。川普的反訴被駁回，但訴訟程序拖了兩年，最終兩造達成和解，川普沒有承認任何不當行為，還贏得大量免費宣傳；他當時說：「負面報導對生意非常有價值」。川普的鬥士形象，就此確立。