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川普涉色情片女星封口費被起訴 怒斥政治迫害

記者顏伶如、胡玉立／綜合報導
前總統川普因為封口費案在紐約被起訴，成為美國史上第一位被刑事起訴的前總統。（美聯社）
前總統川普因為封口費案在紐約被起訴，成為美國史上第一位被刑事起訴的前總統。（美聯社）

調查「封口費」案的曼哈頓大陪審團投票起訴前總統川普，成為美國史上第一位遭到起訴的現任或卸任元首；川普委任律師蘇珊‧尼切爾斯(Susan Necheles)30日對國家廣播公司新聞網(NBC News)表示，現居佛州的川普預計下月4日(下周二)過堂(arraigned)，另一名代表律師塔科皮納(Joe Tacopina)則說，川普將到曼哈頓地區檢察官辦公室到案。

美國卸任總統刑事案首遭

Politico新聞網站報導，大陪審團起訴之後，曼哈頓地區檢察官辦公室原本要求川普31日到案，但川普辯護律師團反對，理由是為川普提供維安的特勤局(Secret Service)需要更多時間準備。

川普在得知被起訴後發表聲明稱是「史上最高級別的政治迫害和選舉干預」。他說：「美國人民清楚知道激進左翼民主黨人在做什麼。因此，我們的運動和我們團結強大的黨，將先擊敗白艾榮，然後擊敗拜登，把每個不正當的民主黨人趕下台，我們就能讓美國再次偉大！ 」

尼切爾斯與塔科皮納發表聯合聲明說：「川普總統已被起訴。他並沒有任何犯罪。我們將在法庭上盡力對抗這種政治迫害。」

起訴書密封 內容尚未公布

川普封口費案女主角「風暴女」丹尼爾斯。（取自推特）
川普封口費案女主角「風暴女」丹尼爾斯。（取自推特）

由於大陪審團起訴書獲得密封，具體起訴罪名、起訴項目為何，均未公布；起訴書何時解密，目前也無法確知；但川普涉嫌2016年大選期間付13萬元「封口費」給緋聞對象、成人電影女星「風暴女」丹尼爾斯(Stormy Daniels)以避免婚外情曝光，遭曼哈頓地區檢察官調查，大陪審團過去幾個月裡聽取多名證人證詞。

「紐約時報」引述四名知情人士報導，這份由曼哈頓地檢辦公室蓋印歸檔的重罪起訴書，可能最近幾天就會對外宣布，76歲的川普將成為美國史上首位涉及犯罪遭起訴的前任或現任總統。

民主黨籍曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)是否起訴川普、何時起訴川普，過去幾周成為輿論熱議焦點；未來法庭上的攻防戰場，一邊美國現代史上最好鬥的政治人物，另一邊是花了好幾年時間對川普究責的地方檢察官。

最近多項最新民調顯示，已經宣布再戰2024的川普，在共和黨選民當中支持度遙遙領先。川普涉嫌推翻2020年總統大選結果、卸任之後擅自將機密檔案攜出白宮帶到佛羅里達州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)住所，在喬治亞州、華府特區分別受到調查；川普未來勢必將用為己辯駁作為競選策略的主軸，在歷屆美國總統大選中將前所未見。

遭到起訴並不會讓候選人喪失參選總統的資格，但川普卻可能在參選總統的同時，想辦法證明清白，避免被定罪。白艾榮及調查團隊的調查重點，包括川普是否為了給緋聞對象「封口費」而偽造商業紀錄，構成觸犯選舉獻金法。

根據媒體報導，30日下午律師告知遭到起訴時，川普正在海湖莊園；消息人士透露，負責川普貼身維安的特別幹員庫朗(Sean Curran)或庫朗的副手可能陪同川普接受傳訊。

有線電視新聞網(CNN)引述兩名熟悉案件的匿名消息人士報導，川普在曼哈頓大陪審團的起訴書中面臨30多項與商業欺詐有關的控罪。

川普 曼哈頓 檢察官

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