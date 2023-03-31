川普遭起訴 BBC記者：重創美國民主燈塔自信

前總統川普。（路透）

前總統川普 成為美國史上首位面臨刑事指控的卸任總統，BBC駐華盛頓記者Gary O'Donoghue分析稱，川普被起訴重創美國民主燈塔自信。

O'Donoghue在文章中指出，現任總統進出監獄 倒有前例，1872年華府近郊道路發生馬車超速事件，時任總統格蘭特（Ulysses S. Grant）因連續累犯入獄，最後支付罰款後獲釋，未被指控任何罪行。

或許前國家元首被指控放最甚至落入囹圄並非新聞。多年來，這種事在世界各地多個國家都發生過：數百名總計、總理和軍事領袖被趕下台，直接進了監獄。但美國視自己為例外，是世界道德和民主的燈塔，所以川普遭起訴一事非同小可，是對美國信心和自信的進一步打擊。

2021年1月6日美國國會暴動案象徵民主堡壘的國會山莊遭到暴力襲擊，議員們紛紛逃命，暴徒在國會山莊肆虐數小時，未受阻撓。

分析稱，美國社會撕裂問題嚴重，南北方、沿海與中心、城市與郊區，充斥著文化之戰。再加上中國的專斷和俄羅斯侵略烏克蘭 ，很明顯地緣政治挑戰與日俱增，威脅美國在世界上的地位。歷史學家將20世紀稱為美國世紀，21世紀恐怕會被重新詮釋。