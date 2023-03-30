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源於17年前那晚… 川普「封口費案」大事記一次看

記者顏伶如、編譯陳韻涵／即時報導
前總統川普(左圖)官司纏身，如今有知情人士透露針對川普2016年競選期間涉嫌違法支付成人片女星「暴風女丹尼爾斯」(右圖)封口費一事，曼哈頓陪審團決定起訴川普，也成為美國史上首次現任或前任總統面臨刑事指控。(Getty Images、美聯社)
前總統川普(左圖)官司纏身，如今有知情人士透露針對川普2016年競選期間涉嫌違法支付成人片女星「暴風女丹尼爾斯」(右圖)封口費一事，曼哈頓陪審團決定起訴川普，也成為美國史上首次現任或前任總統面臨刑事指控。(Getty Images、美聯社)

前總統川普成為美國史上首位遭到犯罪起訴的總統，無論是現任或卸任總統。

曼哈頓地方檢察官辦公室對川普展開調查的源頭，是川普在2016年大選期間付給緋聞對象、成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)13萬元「封口費」。

川普封口費案女主角「風暴女」丹尼爾斯。(取材自推特)
川普封口費案女主角「風暴女」丹尼爾斯。(取材自推特)

2018年丹尼爾斯接受新聞節目「60分鐘」(60 Minutes)專訪時說，2006年在內華達州太浩湖一場名人高爾夫球賽認識川普，川普邀請她共進晚餐後，兩人在川普飯店房間發生性關係。

川普(左)與艷星丹尼爾斯。(取自MySpace.com)
川普(左)與艷星丹尼爾斯。(取自MySpace.com)

丹尼爾斯透過律師向八卦報紙「國家詢問報」(National Enquirer)表達願具名受訪爆料與川普的地下情，該報透露川普私人律師柯恩(Michael Cohen)給丹尼爾斯13萬元作為保密協議酬勞。

2017年1月，勝選的川普準備就職之際，柯恩向川普集團申報核銷付給丹尼爾斯的封口費。聯邦檢察官調查，柯恩收到的質際金額比報銷款項多一倍。

2018年1月，華爾街日報披露川普給丹尼爾斯封口費，柯恩代表川普發表聲明嚴正否認。

2018年2月，柯恩發表聲明坦承給丹尼爾斯款項，但聲稱並未提報核銷，川普選舉團隊並不知情。

2018年3月，丹尼爾斯以川普從未簽字為由向聯邦法院提告，要求裁定保密協議無效。

2018年4月，川普首次公開談論封口費案，聲稱不知道有給丹尼爾斯封口費。

2018年8月，遭到逃稅、詐騙、違反選舉獻金法等八項罪名起訴的柯恩向法院認罪。司法部指出，柯恩付封口費是「企圖影響2016年大選」。

2019年8月，曼哈頓地檢發傳票給川普集團索取封口費帳目紀錄。9月又發傳票索取川普2011年以來的報稅紀錄。川普提告後，訴訟一路打到最高法院，最高法院2021年2月裁定川普必須配合傳票要求。

2022年12月24日，川普集團被控罪，象徵地檢的勝利；曼哈頓地檢白艾榮(Alvin Bragg)說服陪審團，川普集團涉及稅務詐欺等刑事罪狀。

2023年1月，曼哈頓地檢選定新的大陪審團，大陪審團就封口費案件在接下來的三個月開會，並聽取至少九名證人的說詞。

2023年冬季，檢察官暗示可能定罪川普，提出川普在大陪審團前作證的機會，這顯示幾乎就會定罪，畢竟通知最終不會被起訴的對象並不尋常。

2023年3月18日，川普以為他會被捕，並透過他自創的社群媒體「真實社群」(Truth Social)號召支持者示威。

2023年3月30日，川普被大陪審團定罪，控罪不明，川普成為美國史上首位遭刑事起訴的卸任總統。

川普 曼哈頓 傳票

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