大陪審團休假…川普是否在紐約遭起訴 數周才揭曉

川普。（美聯社）

美國媒體今天報導，前總統川普 可能在紐約遭起訴一事，或許還需要數周時間才會有下文，因為負責審理本案的大陪審團4月大部分時間都將因休假關係處於停擺狀態。

法新社報導，川普18日宣稱自已3天後將因為向一名豔星支付封口費而被起訴，自那時起，由曼哈頓地方檢察長召集的大陪審團便持續聽取證人說詞。

根據「華盛頓郵報」和政治新聞機構Politico引述知情消息來源報導，如今，由於要同時處理其他案件，加上復活節（Easter）、逾越節（Passover）和開齋節（Eid al-Fitr）等重要節日即將到來，以及4月10日起預定休息兩周，大陪審團可能不會在本月底前再度考量此案。

華郵 指出，這個大陪審團最快將於4月24日恢復運作。

這項調查重心在於2016年美國總統大選 數周前，成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）獲得13萬美元封口費，以阻止她公開表述10年前與川普之間的風流韻事。

已在大陪審團前作證的前川普律師柯恩（Michael Cohen）2019年告訴國會，他代替川普支付了這筆費用，後來銷帳。

檢方指出，這些支票沒有妥善登記，此舉通常會導致偽造商業紀錄的輕罪指控。

但若地方檢察官說服大陪審團，這筆款項和可疑帳目為掩蓋事實的一部分，即遮蔽醜聞、讓川普的選舉陣營受益，則也可能被升級至重罪。

外界預期，紐約方面的調查可能是川普3項重大調查中，第一個達成起訴決定的案子。

無論在位或卸任，美國沒有任何一位總統曾遭到起訴。

此外，川普也因2020年大選相關事務及2021年1月6日川普支持者攻擊國會大廈一事，在喬治亞州和華府面臨重罪調查。

現正尋求共和黨提名角逐2024年總統大位的川普，將所有涉及自己的調查斥為「獵巫行動」（witch hunts）和政治迫害。