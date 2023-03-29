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陷多項調查 民調：近半民眾認川普違法

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普可能因「封口費案」可能在紐約曼哈頓地區檢察官逮捕受審，吸引川普的一些支持者 連日來聚焦曼哈頓刑法院外示威。圖為一名女示威者因在法院前揮刀被警方逮捕。(路透)
前總統川普可能因「封口費案」可能在紐約曼哈頓地區檢察官逮捕受審，吸引川普的一些支持者 連日來聚焦曼哈頓刑法院外示威。圖為一名女示威者因在法院前揮刀被警方逮捕。(路透)

前總統川普在身陷檢察官多項調查之際，最新民調顯示，近半數美國民眾認為川普的確有違法情事。

全國公共電台(NPR)、美國公共電視網(PBS)「新聞時刻」(NewsHour)節目、馬瑞斯特學院民調(Marist polls)27日公布的聯合民調顯示，46%受訪民眾認為川普違法，另外29%受訪者認為川普做了「不道德但不算違法的事情」，另有23%受訪者說川普完全沒做錯事。

被問到對川普啟動調查是否公平，51%受訪者回答公平，41%受訪者說對川普的調查是「獵巫行動」(witch hunt)。

這項民調是在3月20日至23日之間進行，剛好是媒體大幅報導川普聲稱自己恐怕很快就會因為曼哈頓地區檢察官調查「封口費」案被捕之際。除了2016年競選期間付給緋聞對象「封口費」避免婚外情曝光遭到曼哈頓檢察官調查，川普還面臨涉嫌推翻2020年大選結果的調查，以及卸任之後擅自將機密檔案從白宮帶到佛州住所的調查。

如以政黨立場區分，被問到川普是否有違法行為時，有78%民主黨籍受訪者直指川普犯了法，但持相同看法的共和黨籍受訪者只有10%。無黨籍受訪者中，41%認為川普確實犯法，33%則說川普雖做錯事但不違法。

全國公共電台、美國公共電視網「新聞時刻」節目、馬瑞斯特學院民調的聯合民調中，共計對1327名成年人完成電話、簡訊及網路調查，統計正負誤差在3.5個百分點之內。

前總統川普可能因「封口費案」可能在紐約曼哈頓地區檢察官逮捕受審，吸引川普的一些支...
前總統川普可能因「封口費案」可能在紐約曼哈頓地區檢察官逮捕受審，吸引川普的一些支持者 連日來聚焦曼哈頓刑法院外示威。圖為一名示威者因在法院前揮刀被警方逮捕。(Getty Images)

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