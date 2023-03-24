封口費案中場休息 下周再戰 白艾榮拒提供證詞

眾院共和黨人23日要求提供前總統川普「封口費案」相關證詞與文件，遭曼哈頓地區檢察官白艾榮拒絕，並批眾議員「違法侵犯紐約主權」。（路透）

國會眾院共和黨人23日要求紐約曼哈頓 地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)提供前總統川普 「封口費案」相關證詞與文件，指這項前所未有的調查缺乏法律證據；白艾榮拒絕國會要求，批眾議員「違法侵犯紐約主權」，並稱川普製造將被補的「假期待」。紐時報導指出大陪審團訂27日（下周一）再議封口費案。

曼哈頓大陪審團釋出可能將川普定罪的消息後，眾院三個委員會的共和黨籍主席20日寫信給白艾榮，要求封口費案相關資訊，包括證詞、文件和司法部在23日前提出的對話謄本，批評大陪審團的調查「史無前例的濫用檢察權」。

白艾榮的法律顧問萊斯利•杜貝克(Leslie Dubeck)批評國會的要求「違法侵犯紐約主權」，回信中寫道，「這封信是在川普製造他翌日將被捕的錯誤預期後寄出，他的律師呼籲你們干預，這兩項事實都欠缺合法依據」，「若大陪審團對川普提出指控，檢察官辦公室則有義務從證詞提供檔案給被告，讓他可以準備辯護」 。

白艾榮辦公室的五頁回應讓大陪審團運作的情況罕見曝光，這也是檢方首度公開承認有一組大陪審團正在調查川普。

封口費案迄今曝光的消息大多來自不受保密義務限制的證人及律師，專門收拾川普爛攤子的前律師柯恩(Michael Cohen)在此案中是關鍵的政府證人，他公開證實他出庭作證，並透露川普核心幕僚關係密切的律師卡斯特洛(Robert Costello)也出席作證；卡斯特洛20日在曼哈頓大陪審團前作證，美聯社報導分析，檢方希望大陪審團有機會聽到支持川普說法的證人證詞。

調查封口費案的曼哈頓大陪審團23日開會，但討論的是其他案件；檢察官辦公室並未說明大陪審團22日為何休會，以及23日為何不按計畫討論川普的案件。