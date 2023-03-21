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涉川普封口費案成人片女星：最近我的周邊賣得很火爆

世界新聞網／即時報導
成人片女星「風暴女」丹尼爾斯。（美聯社資料照）
成人片女星「風暴女」丹尼爾斯。（美聯社資料照）

在前總統川普稱自己將在周二被逮捕後，成人片女星「風暴女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）表示自己收到許多咒罵及死亡威脅，使得她身邊的保安措施必須加強；不過，她同時也炫耀自己的情色照片和商品訂單急速增長。

丹尼爾斯的律師布魯斯特（Clark Brewster）告訴TMZ娛樂新聞網站，在川普貼文曝光後，她的客戶丹尼爾斯（本名Stephanie Clifford）就開始收到大量的辱罵訊息，包括被叫成「一文不值的妓女」、「墮落的娼妓」，還有「該入獄的勒索者」。

川普因涉於2016年選舉之前支付封口費一案，在上周末說自己將被逮捕，此舉使得網路上搜尋或提及「風暴女」丹尼爾斯的推文激增。

不過，依照丹尼爾斯的推文，大眾對她的支持或興趣也水漲船高，包括她的周邊商品也跟著銷售長紅。

丹尼爾斯20日晚間在推特貼出照片，裡面是裝成一袋袋的周邊商品，她說：「今天收到了好多訂單！謝謝大家的支持，雖然我今天就必須跑郵局兩趟寄貨，但我一點都不在意！」她的周邊商品包括月曆、照片，以及上面寫著「我支持風暴女」的T恤等。

川普一直否認自己在2006年曾背叛妻子梅蘭妮亞、與丹尼爾斯有性行為，他把丹尼爾斯稱作「馬臉」。

丹尼爾斯的律師布魯斯特，證實他們已會見了曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）。

川普 風暴 梅蘭妮亞

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