涉川普封口費案成人片女星：最近我的周邊賣得很火爆

在前總統川普 稱自己將在周二被逮捕後,成人片女星「風暴 女」丹尼爾斯(Stormy Daniels)表示自己收到許多咒罵及死亡威脅,使得她身邊的保安措施必須加強;不過,她同時也炫耀自己的情色照片和商品訂單急速增長。

丹尼爾斯的律師布魯斯特(Clark Brewster)告訴TMZ娛樂新聞網站,在川普貼文曝光後,她的客戶丹尼爾斯(本名Stephanie Clifford)就開始收到大量的辱罵訊息,包括被叫成「一文不值的妓女」、「墮落的娼妓」,還有「該入獄的勒索者」。

川普因涉於2016年選舉之前支付封口費一案,在上周末說自己將被逮捕,此舉使得網路上搜尋或提及「風暴女」丹尼爾斯的推文激增。

不過,依照丹尼爾斯的推文,大眾對她的支持或興趣也水漲船高,包括她的周邊商品也跟著銷售長紅。

丹尼爾斯20日晚間在推特貼出照片,裡面是裝成一袋袋的周邊商品,她說:「今天收到了好多訂單!謝謝大家的支持,雖然我今天就必須跑郵局兩趟寄貨,但我一點都不在意!」她的周邊商品包括月曆、照片,以及上面寫著「我支持風暴女」的T恤等。

Had so many orders come in today! Thank you for the support… I’m not even mad about having to go to the post office twice. Only 24 more hours left to get free gift with your order. https://t.co/UOE3Njy1ar pic.twitter.com/7HgmZRhOL8