移民專頁／科技業裁員 恐影響H1B申請數

2022會計年度統計數據，獲得H-1B簽證名額最多的公司是亞馬遜。(Getty Images)

2024會計年度H-1B工作簽證 配額的註冊登記已如火如荼的進行中，其時間從美國東部2023年3月1日中午至美國東部時間2023年3月17日中午止。總是有人問，今年將有多少人提交申請？我的猜測是，今年申請人數不會比去年創歷史記錄的48萬3927人多，因為高科技行業的低迷可能會減少今年的數字。

最近美國政策國家基金會(NFAP)發布「2022會計年度的H-1B申請和拒絕率」報告，其中提供2022會計年度統計數據，獲得H-1B最多的公司是亞馬遜、Infosys、Tata諮詢服務、Cognizant、Google、Facebook、HCL America 和 IBM。但是，其中許多公司剛剛進行裁員 。

有些文章給出預測數，認為申請數量會減少，但不會少很多。例如，有篇文章提到自去年起科技行業裁員25萬7000 人，且美國勞工統計局 (BLS) 的最新數據顯示，整體科技行業1 月的失業率降至 1.5%，這一數字非常低。另一位引用 BLS 的調查顯示，計算機和數學職業的失業率為1.5%，建築和工程職業的失業率為1.7%。這都表明對具有科技技能的人的需求很高。也有人預測H-1B 註冊登記申請數將多達50萬份和 55萬至60萬份。

不過，即使 H-1B 註冊登記數暴跌50%，由於8萬5000份的年度簽證配額上限，移民局收到的註冊數量仍將近簽證配額數的3倍。