美聯社民調：僅1成對銀行有信心 56%認政府管控不足

加州矽谷銀行倒閉，銀行接連出事。民調顯示僅10%的民眾對銀行有信心。圖為在麻州的矽銀分行。(美聯社)

美聯社最新民調 發現，銀行崩潰後， 僅10%美國人對銀行很有信心，比2020年22%少了一倍多；56%認為對金融機構的規範不足。

矽谷銀行等相繼出大問題，民眾對銀行及政府法規低落的評價，令人不禁重拾2008至2009年金融海嘯那一段不愉快的記憶。那一次金融危機，震央從華爾街往全球擴散；這次，連大西洋對岸的瑞士信貸也爆發危機。

美聯社與NORC公共事務研究中心(Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research)合作的民調顯示，56%民眾認為政府對金融機構的管控不足，27%認為管控得宜，15%認為｢管太多。」63%民主黨 選民和51%共和黨 選民認為，目前的銀行管理法規不夠嚴謹，可見此事有兩黨共識。

加州矽谷銀行倒閉，銀行接連出事。民調顯示僅10%的民眾對銀行有信心。(美聯社)

陸戰隊退役的加州居民梅舍(Philip Metscher， 53歲，共和黨)說，他對銀行和政府監理機構都幾乎沒信心，「彷彿銀行愛怎麼玩錢就怎麼玩，沒人管束。」

像他那樣對金融機構幾乎零信心的人，占31%；57%「有點信心」；很有信心的只有10%。

美國人對所有公家機構的信任感，1970年代起一路往下跌，美聯社的社會調查發現，不論對金融機構、教會、新聞媒體或國會，都是如此，最新的調查更發現，對美國政府行政、立法或司法部門很有信心的人，寥寥無幾。

對國家經濟情況看好的人，僅四分之一，包括43%民主黨人和7%共和黨人。自認個人財務狀況還好的約一半，比去年少了一成，以黨派分，民主黨人六成、共和黨人五成正面看待個人財務狀況。

自認一年內個人財務狀況將轉壞的比率，也有黨派立場：共和黨35%，民主黨15%；會改善的比率：民主黨38%，共和黨22%。

本民調是3月16至20日進行，有效樣本數1081，抽樣誤差為正負四個百分點。