紐時：聯準會利率決策 攸關拜登拚連任

總統拜登。（歐新社）

聯準會 22日決定升息一碼，在此不穩定時刻升息，為央銀、也為準備競選連任的拜登 總統帶來風險。紐約時報指出，拜登依賴聯準會在利率決策上保持微妙平衡，抑制物價快速增長，避免經濟陷入衰退；在矽谷銀行和Signature銀行相繼倒閉後，拜登也需要靠聯準會的精準決策，避免金融危機全面失速升級。

「在目前不穩定的情況下，風險很高，」前國際貨幣基金組織(IMF)副主任、現任大西洋理事會地球經濟中心陳興(Hung Tran，音譯)表示，「對市場失望的預期有可能引發金融市場更多拋售行徑，尤其是銀行股票和債券，可能需要更多紓困；與此同時，聯準會還得傳達出它打算會適時將通貨膨脹率導回目標，此事很困難但並非不可能。」

鮑爾22日在記者會中表示，聯準會可以在不損害經濟增長情況下充分兼顧穩定金融體系和抑制通脹任務。聯準會並發表聲明宣布金融體系強勁，淡化近期銀行業困境對整體金融體系健康狀況的擔憂。

紐時分析指出，近一年來，拜登一直表示，他相信聯準會可以透過提高利率來實現所謂「軟著陸」，減緩創造就業的步伐、降低通脹，但不會將經濟推入衰退。軟著陸若能成功，就能達到拜登所說的「穩健邁向更穩定成長」。

各方都預期拜登將擇期宣布尋求連任，經濟穩定成長必然有助他競選連任。歷史顯示，2024年的經濟維持低失業率和歷史正常通脹水平，將是拜登連任一大助力。

今年年初，數據顯示軟著陸可能正在進行中；但近幾個月，物價增長再次回升。要是有更多銀行倒閉或其他事件威脅到全面金融危機，拜登更需要與聯準會進一步合作。

哈佛大學經濟學者、前白宮 經濟顧問委員會主席佛曼(Jason Furman)表示，「在金融穩定方面，重頭戲絕對是白宮和聯準會。尤其當前不能指望國會，白宮與聯準會合作更加重要。」

矽谷銀行倒閉以來，政府官員持續稱讚鮑爾，顯示他對金融監管的處理，不會對他主席地位構成威脅。白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，「總統對鮑爾有信心。」