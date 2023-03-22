聯準會開會 各界關注升息多少？

CNBC新聞頻道報導，雖然高利率已讓銀行體系負擔沉重，聯邦準備理事會(Federal Reserve)22日仍可能升息 一碼。

報導指出，聯準會 22日也將公布經濟預測及升息計畫，但某些經濟學者說，由於不確定因素太多，目前很難預測經濟走向如何；另一方面，投資人現正密切關注聯準會這次出手，能否讓區域型銀行倒閉危機得以止血。

CNBC報導分析，一般預料，聯準會22日開會之後將再度升息一碼，但聯準會同時面臨的另一個棘手問題是，如何解決趨於惡化的銀行倒閉危機，好讓市場能夠安心。

大多數經濟學者預測，聯準會22日下午將宣布把聯邦基金目標利率(Fed Funds Target Rate)調高到4.75%至5%的範圍之間；不過，某些經濟專家則認為，聯準會可能顧慮到銀行體系而暫停升息。期貨市場21日上午價格反映聯準會升息機率高達80%。

聯準會目前面臨的兩難處境是，如何利用利息調整讓市場緩和，同時避免銀行再次爆發擠兌潮。如果繼續升息，銀行機構可能承受更大壓力，放貸遭到進一步箝制，屆時小型企業及其他貸款 人將受到衝擊。

美國銀行(Bank of America)首席美國經濟學者蓋本(Michael Gapen)指出，聯準會必須說明雙管齊下的政策如何拿捏，「你要表現出有本事一邊走路一邊嚼口香糖，動用最後貸款者(lender-of-last-resort，LOLR)權力消弭中型銀行出現的爭相提領恐慌」。

報導指出，投資人期望聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)能控制住銀行問題。蓋本表示：「我們想知道的是，這真的是少數幾家特定銀行的問題，而不是與區域型銀行模式有關、態勢較為廣泛的問題。」

兩周前，鮑爾曾在國會委員會上提出警告說，為了對抗通膨，聯準會升息可能超過先前預期；然而，幾天之後，矽谷銀行(Silicon Valley Bank)就突然倒閉，讓市場為之震驚。